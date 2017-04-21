Какой будет граница Великобритании с ЕС после "Брексита"?

Перспектива выхода Великобритании из Европейского союза поднимает вопрос о том, как изменится контроль на границах туманного Альбиона. Насколько сложным будет прохождение необходимых проверок?

Однозначный ответ можно будет дать только после завершения переговоров Лондона и Брюсселя. А пока чиновники прорабатывают различные варианты, пишет Русская служба Би-би-си.

Технически наиболее сложной является организация пограничного и таможенного контроля на границе Ирландии с Северной Ирландией, находящейся в составе Соединенного Королевства.

Это единственная сухопутная граница Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с Евросоюзом.

Незаметная граница

Сейчас пересечение этой границы проходит совершенно незаметно. Нет ни постов, ни шлагбаумов. О том, что вы оказались в другой стране, можно догадаться лишь по дорожным указателям.

Британские указатели не дублируют названия населенных пунктов на гэльском языке (одном из двух государственных языков Ирландии), а расстояние указывается не в километрах, как в Европе, а в милях.

Но скоро все это может измениться, ведь Ирландия — член Евросоюза, а Великобритания из него собралась выходить.

Если до референдума между Британией и Ирландской Республикой существовали определенные соглашения, позволявшие фильтровать поток через границу, то теперь ирландцы могут полностью игнорировать мнение соседей.

На данный момент Ирландия не входит в Шенгенское соглашение. Желающие посетить страну должны получать визу. В свое время против подписания Ирландией Шенгенского соглашения категорически возражала именно Великобритания.

Но теперь Дублин может решить, что им будет гораздо удобнее принимать у себя гостей без виз.

Тогда Лондон окажется перед угрозой нашествия через границу с Ирландией границу мигрантов — как легальных, так и нелегальных.

Разумеется, самое простое в этой ситуации решение — договориться с Дублином напрямую.

Но все не так просто. Ирландия — член ЕС, а значит, любое ее решение должно быть одобрено всеми остальными членами Евросоюза.

Причем тут опыт Норвегии и Швеции?

Как стало известно Би-би-си, ирландские и британские пограничники и таможенники сейчас активно изучают опыт коллег из Швеции и Норвегии.

Швеция и Норвегия имеют более 1600 км общей границы. И охраняли они ее совместно по упрощенной схеме, действовавшей с 1959 года.

Проблема в отношениях между странами возникла в 1995 году, когда Швеция вошла в Евросоюз, а Норвегия решила этого не делать. Тогда чиновниками пришлось заново выстраивать систему приграничного взаимодействия.

Сейчас граница Норвегии и Швеции — уникальный пример "мягкой границы" между двумя странами, одна из которых не входит в Евросоюз.

В чем суть шведско-норвежской схемы?

Свинесунд — это главный пункт на границе Норвегии и Швеции. Именно через этот городок проходит основная транспортная артерия из ЕС в Норвегию.

На разных сторонах свинесундского моста стоят два пограничных офиса — норвежский и шведский.

"Наша инновация в том, что грузовик или легковая машина должна останавливаться на проверку только один раз. Если грузовик везет товары из Швеции, он останавливается только на норвежской стороне. И наоборот", — поясняет глава таможенного подразделения органов внутренних дел по западной Швеции Тони Магнуссон.

Получается, каждая страна проверяет только те товары, которые ввозятся на ее территорию.

"Это удобно и для нас, и для торговцев, и для обычных граждан, — отмечает Магнуссон. — Мы справляемся меньшим числом сотрудников, а люди экономят время, не проходя двойной контроль".

На некоторых более мелких дорогах стоит только один пост или патруль, который решает все возникающие вопросы.

"Получается, что иногда норвежские пограничные бригады проводят проверки, физически находясь на шведской территории, и наоборот. Это уникальный пример нашего приграничного взаимодействия", — подчеркивает Магнуссон.

Вдоль границы проходит контрольная зона, которая захватывает 15 км территории с каждой стороны. Внутри этой зоны пограничники и таможенники могут работать, используя мандаты обеих стран — то есть выступать и от имени Швеции, и от имени Норвегии.

На практике это означает, что патрули могут останавливать машины и задерживать грузы, следующие в любую сторону.

Чеснок, амфетамины и лесные домики

В районе Свинесунда ловят много контрабанды. Чаще всего — это алкоголь и сигареты, которые злоумышленники пытаются провезти в Норвегию.

Пошлины на спиртные напитки и табак в Швеции довольно высокие, но в Норвегии они еще выше.

Особо предприимчивые дельцы покупают домики в лесной полосе близ границы, чтобы координировать контрабанду алкоголя.

Обычно они привозят большие партии алкоголя в приграничную зону, перефасовывают их в тех самых домиках и в несколько ходок пытаются завезти все это в Норвегию.

В Швецию чаще всего пытаются ввезти наркотики и, как ни странно, чеснок.

Пошлина на этот продукт в Осло минимальная, поэтому дельцы периодически пытаются провезти в Швецию крупные партии этого растения.

В 2014 году один из грузовиков, под завязку набитый чесноком, остановился на таможенном контроле. Водитель пошел в здание, где проверяют декларации и, не заполняя ничего, вышел.

Но офицеры это заметили и остановили его. В фуре нашли 23 тонны чеснока.

А в ходе совместного расследования норвежские и шведские таможенники выяснили, что дельцы пытались сбыть в Швецию 1300 тонн чеснока.

Ущерб от этой махинации мог бы составить 2,3 млн евро.

Одна граница на двоих

Глава подразделения Свинесунд таможенной службы Норвегии Кристен Хойбергет отмечает, что залог успешной работы норвежско-шведской границы — в постоянном взаимодействии и совместных тренировках специалистов из двух стран.

"Мы обмениваемся рутинными наблюдениями и даже агентурной информацией. Нередко проверяем машины, вызвавшие подозрение у наших коллег — например, еще в южном шведском порту в Мальме. Нередко такие операции приносят успех", — рассказывает Хойбергет.

"Наши ребята умеют работать как в шведской, так и в норвежской системе контроля. Они переключатся между программами щелчком одной кнопки. Мы разрабатываем и проводим совместные операции по обе стороны границы", — добавляет он.

Смогут ли британцы и ирландцы наладить похожий уровень взаимодействия?

"На наш пограничный пункт приезжали ирландские специалисты, в деталях расспрашивали обо всем. Успех их дела будет во многом зависеть от того, к какому решению придут политики", — отмечает Хойбергет.

Если по итогам переговоров Великобритании и Евросоюза стороны сойдутся на возможности построения мягкой границы, то опыт Норвегии и Швеции наверняка будет востребован.

Но если переговоры пойдут по самому негативному сценарию, британским и ирландским пограничникам придется отказаться от командировок в Скандинавию, а вместо этого возводить стены и натягивать колючую проволоку.