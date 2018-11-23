Каким видит свое будущее молодежь России, Украины и Беларуси

Во всех трех странах большинство опрошенных заявили, что могут планировать свое будущее не более чем на один-два года вперед. Более долгосрочные планы строят лишь около трети респондентов. По словам молодых людей, этому, в первую очередь, мешает плохая экономическая ситуация в стране.

Далее по списку следуют такие проблемы, как нарушение прав граждан, отсутствие стабильности и поддержки со стороны государства. Стоит отметить, что у белорусов среди проблем на втором месте оказались трудности с поиском работы. При этом в каждой из стран прослеживается закономерность. "Чем состоятельнее респондент, тем с большей вероятностью он будет чувствовать себя спокойно", - говорится в исследовании.

Как отмечается в отчете, о жизни на пенсии молодые люди особо не думают. При этом более 80 процентов опрошенных во всех трех странах сходятся во мнении, что через четверть века люди должны будут обеспечивать себе пенсию самостоятельно, без помощи государства.

Почти 90 процентов украинцев хотят масштабных перемен в стране

Что же касается возможности прогнозировать будущее своей страны, то здесь ответы респондентов распределились похожим образом. Более половины россиян и белорусов могут представить будущее своей страны максимум на пару лет вперед: в Украине доля таких ответов превышает 60 процентов. Авторы исследования объясняют это серьезным экономическим и политическим кризисом, в котором в данный момент находится Украина.

Кроме того, 88 процентов молодых украинцев хотели бы, чтобы в их стране произошли кардинальные и широкомасштабные перемены. Для сравнения: к этому стремятся лишь 63 процента россиян и 52 процента белорусов. При этом приоритетом для жителей всех трех стран является общее повышения уровня жизни населения, а также рост заплат и пенсий.

В России и Украине на втором месте оказалось стремление к политическим переменам: эти ответы зачастую сопровождались требованиями покончить с коррупцией и отменить привилегии для госслужащих. Как отмечается в отчете, реже звучали призывы к "свободным и честным выборам", повышению качества госуправления. В свою очередь в Беларуси политических перемен хотят менее 10 процентов опрошенных: наиболее желанным для местной молодежи представляется решение проблем с образованием и трудоустройством, а также экономическое развитие страны.

Путин, Жириновский, Навальный…

Многие из опрошенных выразили готовность предпринимать активные действия ради улучшения ситуации в собственной стране. В числе самых популярных видов гражданской активности - участие в голосовании, подача петиций и обращение в госорганы. Около половины респондентов также согласны работать в общественных и политических организациях или волонтерами. Более того, треть россиян и украинцев готовы участвовать в уличных митингах и акциях, а четверть - даже выдвигать свою кандидатуру на выборах различного уровня. Стоит отметить, что в Беларуси этот показатель ниже - 20 и 13 процентов соответственно.

Авторы исследования, впрочем, предупреждают, что зафиксированная высокая готовность молодежи к активным действиям нуждается в дальнейшей проверке. На результаты могли повлиять как формулировка вопроса, так и метод исследования: опросы по телефону могут захватывать более активную публику, отмечается в докладе.

При этом большинство респондентов заявили, что не интересуются политикой или же отказались отвечать на вопрос о своих политических взглядах. Сформулировать свои политические предпочтения смогли (или захотели) лишь около 40 процентов российских респондентов, 30 процентов молодых украинцев и 25 процентов белорусов.

Среди "определившихся" во всех трех странах наиболее распространенными оказались две группы: сторонники нынешней власти и люди демократических или либеральных взглядов. При этом на вопрос о том, кто из политиков вызывает у респондентов доверие, в России чаще всего назывались фамилии Владимира Путина, Владимира Жириновского и Алексея Навального. В Украине в тройку самых популярных политиков вошли Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Евгений Мураев, а в Беларуси - Александр Лукашенко, Сергей Румас и Анна Конопацкая.

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