07.04.2018, 11:50

Как жители Донбасса едут за пенсией через линию фронта

 (27)
Deutsche Welle
EST 1
Pervomaisk
PervomaiskFoto: John MacDougall, AFP

100 000 пенсионеров, живущих в неподконтрольных Киеву районах Донбасса, вынуждены регулярно пересекать линию фронта.

81-летняя пенсионерка Елизавета Алексеевна может передвигаться только опираясь на костыли. Вместе со своей племянницей она медленно преодолевает сотню метров от автобусной остановки до входа в помещение "Ощадбанка" Украины. Полдня пенсионерка добиралась из неподконтрольного украинским властям района Донецкой области в Краматорск, чтобы получить свою пенсию. "Трудно… Но для меня это вопрос жизни. Без пенсии как жить?", — рассказывает Елизавета Алексеевна корреспонденту DW.

Персональная идентификация для получения пенсии

Просто получить пенсию в банкомате она не может. Для этого женщине сначала нужно пройти персональную идентификацию — обязательную процедуру для всех пенсионеров, проживающих в неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

Сотрудница "Ощадбанка", увидев пенсионерку, быстро достает цифровую камеру, показывает Елизавете Алексеевне, как стоять с паспортом и платежной карточкой, чтобы сделать фото.

"Теперь вы можете ввести пин-код и провести операцию", — говорит кассир. Елизавета Алексеевна нервничает. У нее падают на пол очки, женщину подхватывает за руки племянница. Наконец, ей удается со второй попытки снять деньги.

ТОП

Когда в 2014 году в Донбассе начался военный конфликт, выплаты пенсий были заблокированы и возобновились через несколько месяцев после внесения изменений в законодательство. Чтобы получать пенсию, жителям, имеющим прописку на территории самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", следовало зарегистрироваться на территории Украины как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) и переоформить пенсию.

Новые правила для пенсионеров Донбасса

Для многих пенсионеров, которые выехали из разрушенных городов к своим родственникам, это было не сложно. У своих родных или знакомых регистрировались и те пенсионеры, которые остались на неподконтрольных Киеву территориях. Их пенсии по доверенности могли получать родственники или посредники, но за определенный процент.

В 2015 году министерство социальной политики, зафиксировав случаи, когда пенсионерам не отдавали деньги или пользовались карточками уже умерших людей, начало постепенно ужесточать "пенсионные" правила. Сейчас выплата пенсий под жестким контролем.

Так, если пенсионер не будет лично приходить в "Ощадбанк" каждые два месяца, если с пунктов пропуска не придет подтверждение о пересечении им линии соприкосновения в этот период, выплаты блокируются.

Пенсионерка из Донецка Людмила, с которой корреспондент DW беседует в помещении Пенсионного фонда в Краматорске, называет идентификацию "дискриминацией": "Я вот заболела и не приехала на эту их "оцифровку" (идентификацию. — Ред.). Теперь мне нужно сидеть в этих очередях, чтобы восстановить ее. Это нарушение моих прав! У меня 40 лет стажа! За что мне это все?".

Аргументы власти

Военный губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявляет DW, что других вариантов в условиях отсутствия украинских банков в неподконтрольном Донбассе, власть пока предложить не может.

"Я понимаю недовольство людей в связи с тем, что они должны ездить… Но как иначе? Ведь понятно, что Украина хочет видеть, кому платит пенсии. Живой этот человек, или нет. Банковская карточка у него, или ее отобрали боевики. Или, извините меня, сын-алкоголик…", — говорит Жебривский.

По подсчетам Донецкой военно-гражданской администрации, за пенсиями через линию фронта ездят не менее 100 000 пенсионеров, зарегистрированных как ВПЛ в Донецкой области. С таким количеством людей соцслужбы справляются с трудом, для обслуживания пенсионеров возле контрольно-пропускных пунктов (КПП) работают и передвижные офисы, и даже кассы "Ощадбанка".

Старость и война несовместимы

Украинский КПП "Майорск" каждый день пересекает не меньше 7000 человек, преимущественно пожилого возраста. Очередь движется не быстро. Пенсионеры передвигаются на костылях, ходунках, на инвалидных креслах. Сюда часто приезжает "скорая". И вообще ситуация здесь может измениться моментально, в том числе из-за обстрелов.

Вот и сейчас мы слышим взрыв. Люди громко ойкают. Украинский пограничник громко констатирует: "Восьмидесятка!" (Мина 80-го калибра. — Ред. ). "Видите, через что нам приходится проходить! Старость и война несовместимы!", — обращается к DW пенсионерка из Луганской области, которая ведет под руку свою хромающую сестру.

Женщины жалуются на то, что им приходится рисковать, чтобы получать в месяц в среднем от 80 до 120 евро (в пересчете с гривен на евро. — Ред.), которых на жизнь не хватает. Их перебивает пенсионерка из Горловки, заявляя DW, что вообще отказалась от украинской пенсии: "Я на той территории получаю 900 рублей". Многие пенсионеры не скрывают, что получают пенсии по обе стороны от линии фронта, и жалуются, что все равно денег не хватает. По их словам, продукты и лекарства в "ДНР" и "ЛНР" в разы дороже, чем в Украине.

Есть ли выход из "пенсионного тупика"?

Теоретически Украина может согласиться осуществлять выплату пенсий через международные организации, но при условии, что они гарантируют проведение все той же идентификации пенсионеров. Пока такого механизма нет, заявили DW в Донецкой военно-гражданской администрации.

"Не знаю, смогу ли я еще приехать за пенсией в Украину", — говорит DW пенсионер, которого вынесли из автобуса и посадили в инвалидное кресло. Уезжая в Донецк, мужчина с отчаянием произносит: "Надо уже заканчивать эту войну! Пришлите миротворцев!".

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Труп владельца упавшей с обрыва Пакри машины найден неподалеку

07.04.2018
Утром полиция продолжила поиски пропавшего владельца автомобиля, который в ночь на пятницу упал с обрыва Пакри в Палдиски. Около 9:50 на берегу неподалеку от места инцидента был обнаружен труп мужчины.
Подробнее


”Не выдерживает никакой критики!” Клиентам Piletilevi все еще не вернули деньги за отмененный в 2016 году концерт

07.04.2018
Читатель обратился в редакцию и сообщил, что до сих пор не получил назад деньги за билеты на отмененный концерт Эроса Рамазотти, который должен был состояться в июне 2016 года.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Инсульт? У четырехлетки? Вы шутите?” Семья была шокирована диагнозом дочери, но это оказалось правдой

07.04.2018
Инсульт у детей встречается чаще, чем принято считать. В Эстонии ежегодно около семи детей переносят инсульт. По словам врачей, диагностика затруднена, поскольку у маленьких пациентов инсульт может проходить нетипичным образом, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

”Весна и Какашка” вернулась! Повторный тираж вывел самую противоречивую детскую книгу Эстонии в русскоязычный топ

07.04.2018
В ноябре прошлого года в рейтинге самых продавемых книг на русском языке по версии Apollo произошли глобальные изменения: на третье место пулей взлетел, наверное, самый противоречивый детский сборник за всю историю Эстонии — ”Весна и Какашка” Андруса Кивиряхка, уступив лишь легендарному ”Сипсику” и ”Криминальной Эстонии”.
Подробнее

-10% Guess kõrvarõngad naistele USE80903
110,- €
99,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082003
162,- €
97,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-20% Meeste käekell Police HORIZON PL.15246JSB/02M
159,- €
127,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107632003
98,10 €
58,86 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Под замком: как будут пускать нарвитян на новую баскетбольную площадку, власти пока не решили

07.04.2018
Минувшей осенью в Нарве рядом со спортивной школой ”Энергия” и центром культуры ”Geneva” начали обновлять старую баскетбольную площадку, по сути, строя новую: от старой оставались только кольца, весь в рытвинах асфальт, а ограждения уже давно никакого не было.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Полная версия нападения Макгрегора на автобус с бойцами UFC

07.04.2018
7 апреля в Нью-Йорке пройдет бойцовское шоу UFC 223. Накануне этого представления известный ирландский боец Конор Макгрегор и его друзья совершили нападение на автобус с участниками шоу, среди которых находился и россиянин Хабиб Нурмагомедов.
Подробнее