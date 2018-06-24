Как Западный Берлин 70 лет назад пережил советскую блокаду

24 июня 1948 года СССР прервал сухопутную связь Западного Берлина с внешним миром. Фактически блокада имела целью вынудить бывших союзников уйти из города. Почти 11 месяцев США и Британия снабжали два с лишним миллиона человек всем необходимым по воздуху. Такого никто в истории не делал.

Согласно решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, бывшая столица Третьего рейха была поделена на четыре сектора по числу союзных держав, причем советский примерно равнялся по площади остальным трем, вместе взятым.

Вопреки настояниям Черчилля, союзный главнокомандующий американский генерал Дуайт Эйзенхауэр не стал брать Берлин, хотя с военной точки зрения это было возможно.

В обмен на допуск своих войск и администрации в Берлин союзники передали СССР обширные территории, занятые ими в ходе стремительного наступления в апреле 1945 года и отошли к разграничительной линии, согласованной в Ялте.

"Как могли они [США и Британия] за смехотворную игрушку четырехзонного Берлина (свою же будущую ахиллесову пяту) отдать обширные области Саксонии и Тюрингии? Говорят, что тем они платили за непременное участие Сталина в японской войне. Уже имея в руках атомную бомбу, платили Сталину… Разве не убожество политического расчета?" — возмущался впоследствии Александр Солженицын.

20 марта 1948 года СССР покинул Союзный контрольный совет, фактически положив конец совместному управлению побежденной Германией. В первых числах апреля начался тотальный досмотр поездов, идущих из западных зон в Берлин.

20 июня в западных зонах прошла денежная реформа, формально именно факт её проведения без участия СССР был использован советской властью как предлог для объявления блокады.

Однако фактически всё началось неделей раньше: 12 июня Советский Союз прервал автомобильное сообщение с Западным Берлином, объяснив это необходимостью ремонтных работ.

21 июня был остановлен речной транспорт (некоторые источники ведут отсчет блокады с этого момента), а три дня спустя "по техническим причинам" было прекращено движение поездов и отключено энергоснабжение.

Численность союзных войск в Западном Берлине составляла 6,5 тысячи человек (3000 американцев, 2000 британцев и 1500 французов). Советский гарнизон Восточного Берлина насчитывал 18 тысяч военнослужащих, а вся группировка в восточной Германии — 300 тысяч.

"Наша политика остается без изменений. Мы остаемся в Берлине в любом случае. Но я не думаю, что мы можем позволить себе использовать [атомную] бомбу, по крайней мере до тех пор, пока это не абсолютно необходимо", — заявил на совещании с членами администрации президент Гарри Трумэн.

Никакой город не может функционировать без снабжения. Берлин, к тому же, был сильно разрушен, сначала воздушными налетами (только 3 февраля 1945 года авиация союзников сбросила на германскую столицу 2250 тонн бомб), потом ожесточенными уличными боями.

"Чувствуется, наши войска со вкусом поработали над Берлином. Проездом я видел всего лишь десяток уцелевших домов", — заявил Сталин Трумэну и Черчиллю в первый день Потсдамской конференции.

Image caption Разгрузка мешков с мукой с американского транспортного самолета в берлинском аэропорту Гатов 23 августа 1948 года

Единственным способом снабжения Западного Берлина оказался воздушный транспорт. Эта эпопея осталась в истории как Берлинский воздушный мост (Berlin airlift).

Ничего сравнимого по масштабам никто в мире не делал. Возможность такой операции не прорабатывалась даже теоретически.

В феврале-апреле 1942 года люфтваффе организовало воздушное снабжение 100-тысячной группировки в "демянском котле" на территории Новгородской области, но аналогичная попытка в Сталинграде успеха не имела, при том что 6-я армия Фридриха Паулюса уступала по численности населению Западного Берлина в десять с лишним раз.

Правда, тогда шла война, а в 1948 году СССР полетам американской и британской транспортной авиации не препятствовал.

Поставки начались с тысячи тонн грузов в день, спустя неделю выросли до 4400 тонн, а к осени до 5620 тонн. Рекордным стал день 16 апреля 1949 года: 12849 тонн, 1398 вылетов самолетов, приземление каждую минуту.

В придачу к действовавшему аэропорту Темпельхоф, за 90 дней были приведены в рабочее состояние аэропорты Тегель и Гатов.

Британские гидросамолеты "Сандерленд" садились на воду озера Ванзее.

Всего за 321 день блокады было совершено 278228 полетов, доставлено 2 млн 326 тыс. 406 тонн грузов, три четверти из них силами ВВС США.

Самым памятным эпизодом стало сбрасывание на маленьких парашютах с пролетавших над Берлином транспортников коробок со сладостями для детей, которое немцы прозвали "изюмными", а американцы "конфетными" бомбардировками.

Первым придумал поделиться с детьми полученными из дома шоколадными вафлями американский пилот Гейл Хелверсон. Он заявил журналистам, что хотел доставить немного радости маленьким берлинцам, не видевшим в жизни ничего, кроме нужды. Потом в кампанию по сбору подарков включились жившие в Штатах родные авиаторов.

Всего за время блокады было сброшено около 23 тонн конфет, изюма и жевательной резинки.

На долю продовольствия пришлось чуть больше одной пятой доставленных грузов (490 тысяч тонн). Основную массу составили уголь (1 млн 421 тыс. 119 тонн), а также бензин, мазут и строительные материалы.

Привезли в разобранном виде и запустили тепловую электростанцию в берлинском районе Рулебен. Так что берлинцы не сидели без света и не мерзли зимой.

Операцией с начала до конца руководил генерал-лейтенант ВВС США Уильям Таннер, имевший опыт снабжения по воздуху из Бирмы китайской армии Чан Кайши во время Второй мировой войны.

В трех воздушных коридорах шириной 32 км каждый было организовано одностороннее движение. Самолеты прибывали в Берлин по северному (из Гамбурга) и южному (из Франкфурта-на-Майне) коридорам, а возвращались по центральному (в Ганновер). В каждом коридоре машины занимали по высоте пять уровней. Дальность полета составляла примерно 550 км.

Каждому пилоту предоставлялась одна попытка посадки, если она не удавалась, самолет с грузом отправлялся обратно. Благодаря этой системе самолеты в Берлине садились в среднем каждые три минуты. Время разгрузки было сокращено со штатных 75 до 30 минут.

Основным поставщиком транспортных самолетов для ВВС США в то время являлась фирма "Дуглас". Использовались огромные по тем временам С-54 Skymaster, но главной "рабочей лошадкой" Берлинского воздушного моста был самый знаменитый транспортный самолет эпохи поршневой авиации "Дуглас" DC-3, он же С-47 Skytrain. В СССР он выпускался по лицензии под названием Ли-2 и служил до конца 1970-х годов.

Первый вылет совершил вечером 23 июня американский гражданский пилот Джек Беннетт, доставивший в Берлин груз картошки. Военная авиация США начала работу 26 июня. Британцы подключились спустя два дня.

В операции участвовали пилоты из Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. ВВС Франции были в тот момент заняты боевыми действиями во Вьетнаме.

Из-за высочайшей интенсивности полетов в воздухе и на земле разбились 25 машин, погибли 31 американец, 39 британцев и 13 немцев.

Не добившись поставленных целей, СССР прекратил блокаду с ноля часов 12 мая 1949 года.

Полеты продолжались до 30 сентября. На случай новых осложнений обстановки были накоплены запасы, получившие название "сенатский резерв". Общее количество доставленных грузов достигло 3,5 млн тонн.

Операция обошлась в 224 миллиона тогдашних, или 2,36 миллиарда современных долларов.

Попыток вытеснить американские, британские и французские войска из Западного Берлина СССР не оставил и в дальнейшем. Хотя в Москве говорили о "демилитаризованном вольном городе", на Западе не сомневались, что следующим шагом станет его поглощение ГДР.

После второго Берлинского кризиса в сентябре-октябре 1961 года де-факто сложился особый уникальный статус город.

13 августа 1961 года Западный Берлин окружила 155-километровая Стена, простоявшая 28 лет, два месяца и 27 дней.

На митинге в Западном Берлине в честь 15-летия начала работы "воздушного моста" 26 июня 1963 года Джон Кеннеди произнес по-немецки историческую фразу: "Ich bin Berliner!" ("Я — берлинец!").