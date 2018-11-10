Как в странах Европы отмечают окончание Первой мировой войны

Это дважды историческое место: именно здесь в вагоне поезда было заключено 11 ноября 1918 года перемирие между Антантой и Германией. Двадцать два года спустя здесь же Адольф Гитлер, вторгшись во Францию, вынудил французских военачальников подписать капитуляцию.

Впрочем, сегодняшние власти Франции хотят напомнить об еще одном эпизоде из истории: "Мы пройдем по следам Гельмута Коля (Helmut Kohl) и Франсуа Миттерана в Вердене", — говорится в сообщении Елисейского дворца. Кода во время церемонии памяти жертв Первой мировой в 1984 году политики взялись за руки, это стало историческим символом примирения французского и немецкого народов.

Венцом памятных мероприятий на сей раз должно стать большое торжество в Париже. Эмманюэль Макрон пригласил на церемонию у Триумфальной арки порядка 80 глав государств и правительств стран, напрямую или косвенно участвовавших в Первой мировой войне.

Среди гостей ожидаются американский и российский президенты. Дональд Трамп и Владимир Путин не проведут полноформатной встречи во время праздничных мероприятий, как планировалось ранее, но могут согласовать в Париже дату и время для полноценных переговоров в ближайшем будущем, чтобы разрешить свой спор вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Вопрос престижа для Макрона

По мнению французского историка Этьена Франсуа, дорогостоящее торжество является вопросом престижа для Макрона. На фоне снижения его рейтинга и противодействия его реформаторским планам в ЕС президент Франции тем самым "сможет на несколько часов вновь стать центральной фигурой в мире", полагает Франсуа.

В то же время памятные мероприятия должны внести вклад в то, чтобы "Европа и мир вышли из того тупика, где мы сейчас находимся", добавляет историк.

Одним из важных мероприятий в рамках празднования окончания Первой мировой станет инициированный французским лидером Форум мира. Вступительное слово на форуме предоставлено Ангеле Меркель и генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Немецкие политики, в целом, довольно активно задействованы в памятных мероприятиях во Франции. Так, уже 4 ноября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) посетил в Страсбурге "Концерт германо-французской дружбы", с которого и начались торжества, приуроченные к 100-летнему юбилею окончания Первой мировой войны.

Немцы поминают жертв войны в гостях

Между тем, британцы предпочли устроить свою церемонию памяти погибших в сражениях столетней давности, а не просто поучаствовать в организованных Парижем торжествах.

И Лондон тоже протягивает руку примирения немцам: Франк-Вальтер Штайнмайер станет первым президентом ФРГ, который примет участие в возложении цветов и памятных венков к кенотафу (памятнику Неизвестному солдату) в Лондоне. Это станет "историческим актом примирения, когда мы почтим память всех павших и выразим свою признательность за наступивший мир", заявила накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Штайнмайер в Страсбурге и Лондоне, Меркель в Компьене и в Париже — по мнению немецкого историка Йёрна Леонхарда (Jörn Leonhard), первые лица Германии хотят продемонстрировать "общеевропейскую суть" этой памятной даты. Они всячески пытаются избежать впечатления о том, что есть какое-то отдельное немецкое восприятие тех событий, так как опасаются, что это могло бы "открыть ящик Пандоры", говорит историк.