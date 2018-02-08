Как в России пытаются повысить явку на выборах

Поквартирные обходы, бесплатные катания с ледяных горок и даже реклама на молоке — российский ЦИК давно так не боролся за явку избирателей. Власти перестарались, считают эксперты.

В то время, как оппозиционный политик Алексей Навальный призывает своих сторонников бойкотировать выборы президента, действующая власть бросила все ресурсы на обеспечение высокой явки на выборах. О снижении явки говорил в конце октября 2017 года и Владимир Путин, призывая "работать с избирателями, показывать, насколько важны выборы любого уровня".

Путин, безусловно, хочет победить при высокой явке, при этом сама явка на выборах — менее контролируемая часть, чем, скажем, процент голосов за кандидата, считает доцент факультета социальных наук ВШЭ Алексей Титков. "Число избирателей заметно упало на думских выборах в 2016 году, — говорит эксперт. — Это, видимо, и стало серьезным толчком, чтобы задуматься и о президентских выборах тоже. Другой вопрос, кому эту явку важнее продемонстрировать: жителям страны, чтобы они не сомневались в результатах, или же для контроля президента над собственным силовым аппаратом, то есть над армией и полицией".

Миллиарды на избирательную кампанию и обеспечение явки

Традиционно низкую явку на выборах показывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, крупных региональных центров и северной части страны в целом, считает эксперт Комитета гражданских инициатив Аркадий Любарев. "С одной стороны, там живут более независимые, более критически настроенные люди, а с другой — меньше механизмов для принуждения и фальсификации, как это есть в небольших городах и сельской местности", — считает эксперт.

На решение проблем с явкой в этом году выделены рекордные суммы. Поначалу на информирование населения должны были потратить около 700 млн рублей (при общем бюджете кампании в 17 млрд рублей — рекордной за всю историю выборов). 7 февраля ЦИК посчитал, что этого недостаточно и добавил еще 200 млн. "Мы практически все с себя сняли и вам отдаем. И ждем от вас отдачи", — обратилась председатель ЦИК Элла Панфилова к руководителям кампании в регионах.

По словам экспертов, которых опросила DW, фактические суммы, затраченные на стимуляцию явки, могу сильно превышать заявленные. "Конечно, реальные цифры в десятки раз больше и чаще всего деньги используются из региональных бюджетов, — считает Николай Левшиц, координирующий подготовку наблюдателей в штабе Навального. — И так по всей России. Из каждого холодильника и утюга на нас вываливается реклама ЦИКа и призывы идти на выборы".

В Сыктывкаре выборы буквально пришли на полки супермаркетов вместе с молоком местного завода. Региональный ЦИК обратился к руководству Сыктывкарского молокозавода с предложением напечатать логотип президентской кампании на упаковке. "Это было безвозмездно. Нам все равно молоко продавать, добавить логотип нам ничего не стоило", — прокомментировали ситуацию DW в приемной генерального директора завода.

А в Екатеринбурге предприниматель Николай Наумчук, который уже несколько лет выигрывает многомиллионный тендер на строительство главных городских ледяных горок, предложил бесплатно (и безлимитно) кататься на них любому, кто произнесет кодовую фразу: "Мы за выборы!". Ранее представитель X5 Retail Group подтвердил, что, по договоренности с ЦИК, в некоторых регионах магазины сети информируют о выборах с помощью кассовых чеков.

Инициатива на местах

Каждый регион повышает явку как может. Среди методов — родительские собрания в школах в день выборов и анкетирование родителей, спортивные и развлекательные мероприятия возле участков, конкурсы рисунков и сочинений на тему голосования.

Подключают даже дошкольников. Так, в детских садах Невинномысска Ставропольского края в игровой форме выбирают президента "Страны детства". Кандидатам, четырех-пяти летним детям, воспитатели записывают предвыборные ролики, нередко на фоне портретов Владимира Путина.

Ранний старт информирования населения может оттолкнуть часть избирателей, убежден сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мелконьянц: "Люди жалуются на поквартирные обходы, которые проводят неизвестные люди, даже не связанные с избирательными комиссиями. Просят заполнять анкеты, оставлять свои персональные данные. Все это больше напоминают сетевой маркетинг, чем адекватную работу с избирателями".

Выше 65 процентов явка все равно не поднимется, считает Алексей Титков: "Хотя и есть разговоры о том, что президентская администрация ставит планку в 70 процентов, они явно это делают, что называется, с запасом. Даже если она будет ниже, после выборов подключат пропагандистов, которые объяснят, что и такая явка — это хороший показатель".