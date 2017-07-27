Как в России будут увольнять не служивших в армии чиновников

Российским чиновникам, уклонившимся от обязательной службы в армии, запретят занимать государственные посты в течение десяти лет, говорится в поправках к закону о воинской обязанности, подписанных Владимиром Путиным.



В случае если военкомат, проверив того или иного чиновника, выяснит, что тот без законных на то причин не прошел военную службу по призыву, начальник организации, где работает уклонист, должен будет его уволить, говорится теперь в законе.



Кого считать уклонистом?



Подписанный Путиным документ вводит дополнительные пункты в несколько статей федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", который регулирует воинский учет, призыв на военную службу и другие аспекты взаимоотношений граждан России с обязательной службой в армии.



Уклонистом в соответствии с нынешним законом считается любой мужчина, не прошедший службу в армии либо альтернативную службу до достижения 27 лет без законных на то причин.



Законными причинами освобождения считаются, в частности, случаи, когда человек признан негодным или ограниченно годным к прохождению службы. Также от службы освобождаются люди с ученой степенью и родственники военнослужащих, погибших при исполнении обязанности.



Кто и как будет проверять чиновников?



Первый пункт поправок в закон возлагает ответственность за проверку чиновников на военкоматы. В ближайшее время в государственные и муниципальные ведомств из военкоматов начнут приходить повестки с требованием проверить сотрудников, которых военные считают уклонившимися от военной службы.



При получении такой повестки глава ведомства теперь обязан уведомить военкомат об увольнении сотрудника с должности либо предоставить военным информацию о том, на каком основании сотрудник не служил, в том числе дату и номер заседания призывной комиссии, на котором призывник был освобожден от службы.



Если таких доказательств ведомство предоставить не может и чиновник признается уклонистом на специальном заседании комиссии военкомата, то он теряет работу и право занимать государственные посты в течение следующих 10 лет.



При этом чиновникам, рискующим потерять работу, разрешено присутствовать на заседаниях комиссий и на основе имеющихся у них официальных документов доказывать, что уклонистами они не являются. Также уже признанный уклонистом чиновник может подать жалобу на решение комиссии.



Подписанные Путиным поправки полностью доступны на портале правовой информации.

Изначально законопроект был внесен в Госдуму в 2015 году. Среди его инициаторов помимо прочих указаны сенатор Франц Клинцевич, в 2015-м работавший заместителем председателя думского комитета по обороне, нынешний председатель комитета Виктор Заварзин, заместитель председателя комитета Андрей Красов.



Похожие поправки в закон о воинской обязанности уже пытались внести в 2014 году. Тогда они вводили пожизненный запрет на госслужбу для чиновников-уклонистов. Поправки были приняты, но затем отменены решением Конституционного суда после того, как на нее пожаловались члены чеченского парламента.



В 2016 году в комитете Думы по обороне отчитались о сокращениии числа уклонившихся от службы в армии россиян. Андрей Красов в беседе с агентством ТАСС тогда заявил, что их количество сократилось с 235 тысяч до 104 тысяч человек за 2014-2015 годы.