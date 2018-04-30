Как в Германии защищают детей от педофилов

Пугающая статистика

Согласно криминальной статистике, каждый день сексуальному домогательству или надругательству подвергаются в Германии 40 детей. Это и случаи насилия, и вербальные оскорбления, и эксгибиционизм. Но это только зарегистрированные факты. А сколько остаются в тени?

Считается, что примерно каждый 10-12-й мальчик и каждая 3-5-я девочка становится в Германии жертвой сексуальных домогательств в той или иной форме. Проведенные в Германии опросы показали, что девочки подвергались им первый раз в среднем в возрасте 10 с половиной лет, мальчики — в 8 лет.

При этом установлено, что только 5 процентов тех, кто совершает надругательство над детьми, — совершенно посторонние лица, поджидающие своих жертв в темных парках, ищущих их в интернет-чатах или предлагающих подвезти из школы до дома на своей машине. Все остальные — то есть, 95 процентов — это кто-то из ближайшего окружения, родственники или знакомые. Треть — члены семей.

В ходе исследований на эту тему также выяснилось, что вопреки расхожему мнению, сексуальное насилие над детьми совершают не только мужчины, но и довольно часто женщины. Так, половина опрошенных мужчин, которые в детстве стали жертвами педофилов, и 10 процентов женщин сообщили, что надругалась над ними женщина. В семи случаях из 100 это была родная мать. Это больше, чем приемный отец — 4 процента, и почти столь же часто, как отец родной — 9 процентов.

"Нет" надо кричать очень громко

Есть ли способы профилактики, позволяющие защитить детей от педофилов? Этим занимаются в Германии десятки всевозможных организаций — и государственные, и общественные, и частные.

Есть, например, существующий главным образом за счет добровольных пожертвований Фонд Гензель+Гретель (Stiftung Hänsel+Gretel). Он проводит просветительские мероприятия в детских садах и школах. В детских садах, например, используется ситуативная игра с "кладом", рассказал корреспонденту DW руководитель фонда Жером Браун (Jerome Braun).

"С помощью такого ящика-клада, заполненного самыми разными предметами, — пояснил он, — малыши осваивают главные принципы профилактики сексуальных домогательств". В ящике есть дубинка с надписью "Stop", есть большое тряпичное сердце, магнитные доски и магнитные карточки, с помощью которых детей учат, как называются те или иные части тела. "С помощью таких магнитов, — говорит Браун, — дети играючи показывают, где им нравится, когда их трогают взрослые, а где — нет".

Для начальных школ у фонда другая методика, которой охвачены за последние семь лет уже более 50 тысяч детей. Это своего рода передвижная выставка в шесть этапов. "Мы объясняем детям, к кому и куда они могут обратиться за помощью, что есть хорошие, а что плохие секреты, как вести себя в критической ситуации, как правильно сказать "нет", — говорит собеседник DW.

Для этого, в частности, дети просовывают голову в специальное отверстие, за которым установлен измеритель уровня шума, и кричат что есть мочи "нет". А потом смотрят, на сколько децибел они накричали. Чем больше, тем, понятное дело, лучше.

Как остановить педофилов

История из-под Фрайбурга и криминальная статистика, однако, показывают, что такого рода меры и усилия всевозможных фондов и организаций имеют, увы, ограниченный эффект.