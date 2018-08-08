08.08.2018, 16:50

Как уроженец провинциального финского города стал предводителем фиджийских каннибалов


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Soome lippFoto: Bianca Mikovitš

До сих пор неизвестно, произошла ли эта история на самом деле, но на малой родине ее главному герою Отто Тойвайнену установлен памятник. Сейчас его судьба находится под угрозой, потому что рынок, где он стоит, планируют перенести в более оживленное место, пишет yle.

В исторической хронике Лицея финского города Ювяскюля значатся сотни имен бывших учеников. Как правило, записи о каждом из них укладываются в несколько строчек.

Местная знаменитость Отто Тойвайнен не стал исключением. В хронике записаны имена его родителей, год рождения (1892) и смерти (1962), краткая справка и еще две фразы:

Прекратил учебу в третьем классе лицея в 1910 году. Ушел в море.

События, скрывающиеся за последними тремя словами, стали причиной того, что спустя почти век после рождения Отто ему установили памятник на Торговой площади Ювяскюля. На постаменте написано:

За многие эпохи существования этого рынка разные люди добирались до разных вершин — Отто Тойвайнен стал даже королем.

Об этом факте биографии в школьной хронике не говорится ни слова. Но как уроженец провинциального финского города мог стать королем?
Море зовет

Исследовать историю жизни Отто Тойвайнена все равно что зачерпывать воду решетом. Факты, вроде бы, и находятся, но при ближайшем рассмотрении тут же рассыпаются.

Легенда Тойванена обросла множеством невероятных подробностей, в которых фигурируют казнокрадство, каннибалы и принцесса Фиджи. Лучше всего рассказать, где правда, а где вымысел, может вышедший два года назад на пенсию сотрудник музея Центральной Финляндии Эркки Фредриксон. И этому есть свое объяснение.

Дядя отца Фредриксона работал в тридцатые годы прошлого века консультантом в Нью-Йорке. Там, на встрече американских финнов, он познакомился с Отто Тойвайненом. И ему Отто поведал историю своих приключений.

Отто родился в семье дельца, и мальчика окрестили в честь отца, Отто-старшего. Того приговорили за крупное хищение к тюремному сроку, но страдать от него косвенно пришлось и Отто-младшему. Над мальчиком издевались в школе, а мать, оставшаяся в одиночестве, воспитывала детей в бедности.

В школьной хронике значится, что Отто ушел в море, но причина такого поступка не объясняется. Судя по всему, это был не добровольный выбор, а наказание за какой-то проступок. Ректор лицея предложил юноше два варианта: либо его отправляют в суд, либо он уходит на флот.

В то время это был довольно распространенный вид наказания. Отто повезло, и он попал на службу в российский торговый флот. Очевидно, служил он неплохо и даже получил какой-то аттестат моряка. Так он плавал несколько лет, пока судьба не подготовила ему сюрприз.

Самый успешный финн

Во время длительного плавания по Тихому океану корабль, на котором находился Отто, потерпел крушение у берегов одного из островов Фиджи. Спаслись всего двое: Отто и моряк родом из Норвегии.

Остров оказался обитаемым, а аборигены верили в то, что следует поклоняться белому человеку, который выйдет из вод морских со стороны заката. Отто оказался именно этим человеком. Ему дали в жены принцессу острова, а после смерти туземного короля финн занял его трон и ему стали поклоняться как божеству.

– Это точно самое высокое общественное положение, которое когда-либо занимал уроженец Финляндии, не говоря уже о выходце из Ювяскюля, — со смехом заключает Фредриксон.

Поговаривают даже, что великий финский архитектор и уроженец того же города Алвар Аалто, который был с Отто Тойвайненом в одном классе, скромно отмечал, что его успехи — это ничто по сравнению с одноклассником, ставшим не много не мало королем и богом.

История, рассказанная самим Отто, долгое время считалась вилами по воде писаной, но исторические свидетельства по крайней мере частично подтверждают ее.

В свое время на островах Фиджи, где практически у каждого племени было свое королевство, был крайне распространен каннибализм. Жившему там в XIX веке вождю Рату Унре Унре даже принадлежит рекорд по поеданию человечины — за свою жизнь он успел съесть от 872 до 999 человек. Белого человека назначали королем по крайне простой, но неожиданной причине: в случае голода король должен был спасти племя самим собой, ”отдав” свое тело на съедение.

Отто довольно быстро понял, в каких именно целях его "обожествили", и не стал дожидаться окончания сезона урожая, а покинул остров на проходившем мимо корабле.

Неоплаченные счета

Судя по всему, Отто сбежал с острова, прихватив с собой драгоценности племени, повторив проступок своего отца. Правда, деньги, вырученные за них, оказались быстро пропиты в легендарном отеле ”Негреско” в Ницце.

В 1914 году, очевидно, из-за начала Первой мировой войны Отто решил отправиться в США. На тот момент ему было 22 года. Он добрался до Нью-Йорка и обосновался в районе Джамейка в Куинсе, где стал зарабатывать на жизнь малярными работами. Из Америки он даже стал посылать деньги матери в Ювяскюля, а та говорила всем знакомым, что Отто занимает высокую позицию в Соединенных штатах.

В 1962 году Отто умер в Америке.

– Когда я задумал установку памятника, то поинтересовался в генеральном консульстве в Нью-Йорке, нет ли у них сведений об Отто Тойвайнене. От них пришел ответ: нам бы тоже не помешали сведения и его адрес, у него остались неоплаченные счета, — рассказывает Фредриксон.

Племянники Отто с семьями сейчас живут в Тампере. Они рассказали Фредриксону, что в 1921 году дядя женился на финке Хельми Людии Фримудиг, но детей у них не было. Были ли у него дети от недолгого союза с фиджийской принцессой, не знает никто.

Король без рынка

Памятник Отто Тойвайнену был установлен в 1989 году. Его скульптором стал Вейкко Хирвимяки, но ”отцом” монумента однозначно был Эркки Фредриксон. Это была его идея, и он же получал все разрешения и собирал средства.

11-метровый памятник получил название ”Король рынка”, и сейчас его существование оказалось под угрозой. Город планирует перенести рынок на привокзальную площадь, потому что нынешнее место слишком уединенное.

Часть городских чиновников считает, что памятник можно было бы перенести, некоторые же полагают, что городу вообще не нужен этот монумент. Фредриксон уверен, что скульптура в ее нынешнем состоянии не переживет перемещения, да и вообще ”Король рынка” потеряет смысл без, собственно, рынка.

А еще Фредриксон надеется, что история Отто никогда не будет изучена с научной точки зрения, потому что это ее испортит.

– Ценность этих историй заключается в их легендарности, а не в том, происходило ли на самом деле все так, как описывается.

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Как уроженец провинциального финского города стал предводителем фиджийских каннибалов

08.08.2018
До сих пор неизвестно, произошла ли эта история на самом деле, но на малой родине ее главному герою Отто Тойвайнену установлен памятник. Сейчас его судьба находится под угрозой, потому что рынок, где он стоит, планируют перенести в более оживленное место, пишет yle.
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