Как Украина готовится разорвать десятки соглашений с Россией

Несмотря на такое громкое заявление, в МИД Украины не спешат делиться деталями относительно соглашений, от которых Киев планирует отказаться. Отвечая на вопрос DW, в министерстве отметили, что пока не комментируют эту тему, ведь многие договоры, которые имел в виду Климкин, проходят по линии других ведомств. Единственный документ, который точно ожидает расторжение, заверили в министерстве, — это уже упомянутое выше соглашение о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Оно было подписано в мае 1997 года и вступило в силу 1 апреля 1999 года. По условиям договора он автоматически продлевается каждые 10 лет, если не менее чем за полгода до истечения срока действия стороны не заявляли о своем выходе из соглашения. Последнее было решено сделать во время сентябрьского заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Сначала, 17 сентября, президент подписал указ, вводивший решение СНБО в силу, а 24 сентября, меньше чем за неделю до истечения срока, Россия получила ноту о непродлении договора. Теперь же Порошенко предложил Раде закрепить изменения, связанные с расторжением соглашения, уже в украинском законодательстве.

Обращение к парламенту в данном случае является просто выполнением процедуры, предусмотренной украинским законодательством, объясняет бывший замминистра иностранных дел Украины Данило Лубкивский. "Решение о прекращении (действия международных договоров. — Ред.) принимает орган, который дал добро, ратифицировал документ. А это Верховная рада. Теперь необходимо, чтобы парламент принял это решение (о непродлении договора. — Ред.)", — говорит дипломат.

С тем, что прекращение действия этого так называемого "большого договора" с Россией именно сейчас является логичным шагом, соглашаются все опрошенные DW украинские эксперты. Так, директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский отмечает, что ранее выход из договора мог помешать Украине отстаивать свою позицию в международных судах в делах против РФ. Но то, что Киев формально не будет разрывать соглашение, а просто не продлит срок его действия на следующие 10 лет, позволит избежать такого риска.

"Это правильно одновременно и с точки зрения справедливости, и с юридической точки зрения", — считает Корсунский. С тем, что досрочный выход Украины из соглашения был бы "рискованным шагом" согласен и эксперт киевского Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко. Однако он уверен, что если бы Киев решил продлить срок действия еще на 10 лет, это было бы уже "глупостью" со стороны украинской власти.

Таинственный список Климкина

Президентский законопроект планируют рассмотреть на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады уже на этой неделе — об этом сообщила в ходе согласительного совета 3 декабря председатель комитета Анна Гопко. Правда, по ее словам, в комитете до сих пор не видели текста ноты о непродлении договора, переданной российской стороне.

Гопко возмущена еще и тем, что членам парламентского комитета до сих пор не удалось пообщаться с украинским министром иностранных дел, чтобы выяснить, действие каких именно 40 соглашений планируют прекратить, как она выразилась, "на пятом году российской агрессии". Гопко отметила, что ожидает от МИД проведения ревизии договорно-правовой базы с Российской Федерацией.

В догадках относительно того, какие именно соглашения с Москвой собирается разрывать украинское руководство, теряются и эксперты. Но и они настаивают на проведении инвентаризации действующих соглашений с Россией, которая предусматривала бы оценку последствий возможного выхода из них. Я не исключаю, что есть договоры, которые нам не выгодно разрывать, и они еще будут ждать своей участи, отмечает Лубкивский.

Такое осторожность отношение поддерживает и Капитоненко. По его выражению, в ситуации с РФ Украина является слабым партнером в асимметричных отношениях, поэтому в значительном числе случаев потери Киева от расторжения договоров будут большими, чем Москвы.

В то же время все собеседники DW настаивают: после захвата Россией украинских военных моряков первым кандидатом на расторжение должно быть соглашение о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. "Понятно, что корабли НАТО от этого, как рассчитывают некоторые, в Азовском море не появятся, но это было бы адекватным шагом в ответ на действия РФ", — подвел итог Капитоненко.