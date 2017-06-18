Как учитель из Род-Айленда затмил на фотографии Дональда Трампа

Американский учитель из Род-Айленда прославился в интернете, сфотографировавшись с президентом США Дональдом Трампом в необычном наряде.

29-летний Никос Яннипулос, получивший звание учителя года в своем штате, вместе с другими педагогами со всей страны приехал в Белый дом для встречи с президентом.

Однако именно его фотография с Дональдом Трампом и первой леди Меланией получила тысячи "лайков" — во многом благодаря аксессуару, который он продемонстрировал на снимке.

В своем посте на "Фейсбуке" Яннипулос поделился деталями наряда, среди которых был голубой пиджак с приколотой булавкой с изображением радуги: так учитель хотел "выразить благодарность ЛГБТ-сообществу."

Другой элемент — украшение в форме якоря в честь Род-Айленда. Завершал образ черный веер, который Яннипулос выбрал чтобы "отметить веселье и свободу гендерного нонконформизма."

Впрочем, сотрудники Белого дома не оценили аксессуар и попросили убрать его для фотографии, однако, как рассказал учитель в интервью американскому радио NPR, он решил все же переспросить у Трампа.

Сам президент, по словам Яннипулоса, назвал веер стильным.

"Я всего лишь спросил президента: "Вы не против, если я буду с веером на фотографии?" На что Трамп ответил: "Без вопросов, дерзай". Так что, я достал свой веер и приготовился позировать".