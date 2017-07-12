Как у немцев: в России предложили штрафовать соцсети за посты

Депутаты "Единой России" Андрей Альшевских и Сергей Боярский внесли в Госдуму пакет законопроектов и предлагают обязать соцсети удалять порочащую информацию о пользователях по их заявлениям. За невыполнение этого требования предусмотрены штрафы до 50 млн рублей.

Законопроект согласован с фракцией "Единой России" в Госдуме, сообщил журналистам первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

За нарушение предлагаемых депутатами обязанностей будет грозить штраф для граждан в размере 3-5 млн рублей, а для юридических лиц — 30-50 млн рублей (по официальному курсу ЦБ, 50 млн рублей — 825 тыс. долларов).

"Мы видим, что небольшие штрафы на сегодня не останавливают людей от распространения клеветы, от разжигания социальной, национальной или религиозной розни, потому что зачастую проплаты этого контента оказываются в десятки раз выше, чем штрафы", — сказал Исаев (он не пояснил, какие "проплаты" имеет в виду).

"Единой России" принадлежит конституционное большинство в Госдуме. То, что законопроект был согласован фракцией, может означать, что он имеет большие шансы на принятие. Это подтвердил и собеседник Би-би-си, близкий к руководству Госдумы.

Авторы предлагают обязать социальные сети, у которых более 2 млн пользователей в России, ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя информацию, которая направлена на "пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды".

Больше 2 млн пользователей в России насчитывают соцсети "Фейсбук", "ВКонтакте", "Одноклассники", а также сервис микроблогов "Твиттер".

Также по заявлению пользователей соцсети будут обязаны удалять недостоверную или порочащую честь и достоинство информацию. Администраторы должны будет это сделать в течение суток с момента получения заявления, пишут депутаты в своем законопроекте.

Как именно сети будут определять достоверность информации, авторы проекта не уточнили.

Согласно задумке депутатов, соцсети должны удалять и копии порочащей информации, хранить удаленную информацию в течение трех месяцев, а также создать специальную электронную форму, чтобы пользователи имели возможность писать заявления об удалении информации в любое время.

По мнению депутатов, соцсети должны ежеквартально составлять отчет о рассмотрении заявлений пользователей об удалении информации и публиковать его. Форму и содержание отчета утвердит Роскомнадзор. Вступление закона в силу предусмотрено на 1 января 2018 года.

Один из авторов законопроекта единоросс Боярский уточнил у себя в "Твиттере", что штрафы за отказ удалять противоправную информацию не будут касаться пользователей соцсетей. "Только организаторов распространения информации", — написал он.

"Роль социальных сетей в современном мире велика и постоянно возрастает, — рассказали депутаты в пояснительной записке. — Избирательные кампании, прошедшие в недавнее время в ряде иностранных государств, показали, что социальные сети в сравнении с традиционными источниками получения информации играют в информировании общества сопоставимую, а в отдельных случаях даже превосходящую, роль".

Авторы пишут, что вдохновились законом, недавно принятым в Германии.

"В наиболее последовательной форме данная идея проводится в Федеративной Республике Германия, где не только предусматриваются требования к организации работы с жалобами пользователей социальной сети на размещенный в такой сети противоправный контент, но устанавливаются достаточно серьезные административные санкции за нарушение таких требований (от 500 тыс. до 5 млн евро)", — говорится в пояснительной записке.

Бундестаг в конце июня одобрил закон, по которому интернет-площадки с аудиторией более 2 млн человек должны будут удалять записи с разжиганием ненависти и клеветой в течение суток. За невыполнение этих требований компаниям будет грозить штраф до 50 млн евро.

Российский законопроект напоминает кальку с немецкого закона.

Компании Facebook и Google раскритиковали немецкий закон. "Правовое государство не должно перекладывать свои недочеты и ответственность на частные предприятия. Предотвращение и борьба с разжиганием ненависти и дезинформацией в интернете являются общественной задачей, от решения которой государство не может отказаться", — заявили в Facebook.

В российском законопроекте предусмотрена ответственность для иностранных компаний. Их будут привлекать к ответственности по статье 1.8 Административного кодекса России, согласно которой юридическое лицо, совершившее административное правонарушение за пределами России, подлежит административной ответственности, если нарушение направлено против интересов России.

Единороссы также требуют от зарегистрированных за рубежом соцсетей создать на территории России свои представительства.

По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, авторы законопроекта "подняли важную проблему саморегулирования соцсетей".

Документ не может быть принят в текущую сессию парламента — она заканчивается 21 июля, уточнил Левин. Поэтому, скорее всего, активно обсуждаться предложение депутатов будет уже осенью.

Предложенные депутатами меры избыточны и не исполнимы, говорится в заявлении пресс-службы соцсети "ВКонтакте".

Социальная сеть не может проверять весь публикуемый контент, но любой пользователь может сообщить о неправомерной или оскорбительной информации администрации сайта, говорится в сообщении компании. Администрация реагирует на эти жалобы и удаляет публикации или блокирует пользователей в соответствии с законами и сигналами регулятора — Роскомнадзора, напомнили в "ВКонтакте".

Ранее обязательство удалять порочащие сведения перекладывалось только на самих пользователей, разместивших контент.

В мае Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к главе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному и признал не соответствующими действительности и порочащими сведения, распространенные в фильме Навального "Он вам не Димон", в которых упоминались здания, которые Усманов предел фондам, связанным с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Суд обязал оппозиционера удалить записи из блога, удалить фильм-расследование с сайта и из сети YouTube, а также стереть несколько публикаций в "Фейсбуке". Навальный заявил, что не будет этого делать.

Руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков считает, что авторы законопроекта своей цели не добьются. "Любые попытки что-то удалить из интернета создают "эффект Стрейзанд", когда то, что хотят удалить, становится еще более известным", — сказал Волков.

В России с 2016 года уже действует закон о "праве на забвение". Он обязывает поисковики удалять из поисковой выдачи информацию, которая наносит вред чести и достоинству заявителя.

Одним из первых граждан, кто решил воспользоваться этим правом, стал бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин, которого СМИ часто называли "поваром Путина".

Пригожин требовал в суде от "Яндекса", Google и Mail.ru удалить из выдачи публикации, в том числе о расследовании Навального о контрактах в 40 млрд рублей на предоставление коммунальных услуг военным городкам Минобороны, которые получили структуры Пригожина. Позже бизнесмен эти иски отозвал.