Как Трамп поздравлял Путина с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому президенту Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах. По его словам, он хотел бы встретиться с Путиным и обсудить ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове.

СМИ сообщают, что советники Трампа якобы просили его это не делать. Ранее Белый дом заявлял, что Трампу не с чем поздравлять Путина. Ранее Белый дом заявлял, что Трампу не с чем поздравлять Путина.

"Мы очень хорошо поговорили, и, полагаю, мы встретимся в не самом далеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля", — заявил Трамп, отметив, что слова о необходимости ограничить такую гонку были одним из первых заявлений Путина после победы на выборах.

Первым о поздравлениях Трампа заявил Кремль. В его сообщении также было сказано, что два президента обсудили важность ограничения гонки вооружений, борьбу с международным терроризмом, а также перспективы экономического сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

Обсуждалась возможная организация встречи президентов, а в целом диалог "носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем", сообщал Кремль.

История с поздравлением

Трамп не сразу поздравил Путина с победой на выборах, на которых российский президент впервые получил больше половины голосов включенных в списки избирателей. По данным ЦИК, Путин набрал 76,69% голосов.

Как пишет газета Washington Post, Трамп поздравил Путина вопреки советам своей команды по национальной безопасности: в материалах о российских выборах, переданных президенту в ходе брифинга, якобы было большими буквами написано: "НЕ ПОЗДРАВЛЯЙТЕ". Но Трамп то ли не заметил эту ремарку, то ли проигнорировал ее.

Кроме того, по данным Washington Post, советники Трампа просили поднять в разговоре с Путиным тему об отравлении в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако он сделал ровно наоборот — поздравил Путина и не обсудил дело Скрипаля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтверждал Интерфаксу, что тема отравления в Британии бывшего сотрудника российской разведки и его дочери, ответственность за которое Лондон возлагает на Москву, в разговоре Путина с Трампом не обсуждалась.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн осудил президента США за то, что он поздравил Путина.

"Американский президент не может считаться лидером свободного мира, когда поздравляет диктаторов с победой в фиктивных выборах. Сделав это для Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и честных выборах", — написал Маккейн.

Американскому сенатору ответил российский сенатор Алексей Пушков, который увидел в поздравлении Трампа проявление "политической мудрости".

"Не знаю, где нашел Маккейн тот "российский народ", который был оскорблен звонком Трампа Путину. Наверное, у себя в голове. Трампу, напротив, хватило политической мудрости, чтобы, вопреки мощному давлению, прийти к выводу: полный разрыв контактов с Россией — во вред самим США", — написал он.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, в свою очередь, заявила, что звонок Трампа носил протокольный характер.

Белый дом ранее был против поздравлений. В понедельник, 20 марта, победу Путина комментировал пресс-секретарь американского президента Хоган Гидли. Он сказал журналистам, что победа Путина не стала для Вашингтона сюрпризом, а телефонный звонок в Кремль не был запланирован.

"Мы не удивлены результатом [выборов]", — пояснил он. По словам Гидли, США "продолжат развивать отношения с Россией, но заставят ее заплатить, если она будет угрожать нашим интересам".

Песков, которого накануне еще до телефонного разговора двух президентов спросили об отсутствии поздравления Трампа, ответил миролюбиво. "Не нужно считать это недружественным шагом, — сказал он. — Президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то не может позвонить в силу графика, кто-то по иным причинам — не нужно здесь ничего сгущать".

Четвертый срок Путина

Президентские выборы прошли в России 18 марта. На них победил Путин, для которого новый президентский срок станет уже четвертым в общей сложности и вторым подряд.

Лидеры многих западных стран не спешили поздравлять его с победой. Однако к вечеру 19 марта Трамп остался единственным из лидеров стран, входящих в пятерку наиболее развитых экономик мира, никак не прокомментировавшим победу Путина, не поздравившим его и не вышедшим с ним на связь.

Лидеры Китая, Японии и Германии российского президента поздравили, а президент Франции Эммануэль Макрон позвонил, чтобы обсудить проблемы в отношениях России и Франции. Кремль заявлял, что Макрон при этом поздравил Путина, однако в сообщении Елисейского дворца поздравления не упоминались.