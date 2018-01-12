Как Трамп оскорбил страны третьего мира

Президент США Дональд Трамп отрицает, что на совещании в Овальном кабинете употребил скабрезное слово применительно к Сальвадору, Гаити и странам Африки, назвав их "вонючими дырами".

О неприличном высказывании президента американским СМИ рассказали люди, присутствовавшие на заседании. Белый дом ранее опровергать эти свидетельства не стал.

Трамп назвал такие страны, как Гаити, Сальвадор и государства Африки, словом shithole. "Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из вонючих дыр?" — цитировали Трампа участники совещания, среди которых были члены конгресса от обеих партий.

В ООН уже назвали высказывание Трампа шокирующим, позорным и расистским.

"На встрече DACA я употребил резкие выражения, но не такие", — написал Трамп в "Твиттере" после разразившегося скандала.

Что сказал Дональд Трамп?

Совещание в Овальном кабинете было посвящено поиску путей легализации нескольких категорий иммигрантов.

Сенатор от Демократической партии Ричард Дурбин говорил о возможности предоставления разрешения на временное проживание в США гражданам стран, пострадавших от стихийных бедствий, вооруженных конфликтов и эпидемий, сообщают американские СМИ.

Трамп, как пишут газеты, заметил в ответ, что американская иммиграционная система должна отдавать предпочтение выходцам из преуспевающих стран — конкретно в этой связи он упомянул Норвегию (с премьер-министром этой страны американский президент встречался накануне).

"Зачем нам еще больше гаитян? Отправьте их обратно", — цитирует Трампа Washington Post.

Какова была реакция Белого дома?

Белый дом не стал отрицать, что такие слова были произнесены.

"Некоторые вашингтонские политики предпочитают отстаивать интересы зарубежных стран, но президент Трамп всегда будет бороться за интересы американского народа", — заметил пресс-секретарь Белого дома Радж Шах.

"Подобно тому, как другие страны принимают иммигрантов по их заслугам, — продолжил Шах, — президент Трамп борется за постоянные решения, которые сделают нашу страну сильнее за счет приема тех, кто способен внести свой вклад в наше общество, способствовать росту нашей экономики и ассимилироваться в нашей великой стране".

Осенью администрация Трампа приостановила действие директивы, изданной президентом Обамой и предписывавшей иммиграционным властям не предпринимать никаких действий к взрослым детям нелегальных иммигрантов, ввезенных в страну в несовершеннолетнем возрасте, получивших образование и не совершавших никаких правонарушений.

Трамп высказывался за предоставление этим людям постоянного статуса с перспективой получения американского гражданства, но увязывал это решение с выделением денег на строительство обещанной им во время предвыборной кампании стены на границе с Мексикой. Компромисс с конгрессом по этому вопросу до сих пор не достигнут.

Как общественность отреагировала на слова Трампа?

Высказывание Трампа незамедлительно вызвало поток осуждающих комментариев.

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил: "Если это правда, это шокирующие и позорные высказывания президента Соединенных Штатов, мне жаль, но это можно назвать только расизмом".

Колвилл также напомнил о выступлении Трампа во время избирательной кампании 2016 года, когда будущий президент назвал мексиканских мигрантов преступниками и насильниками.

Представитель ООН заявил, что подобные высказывания противоречат "универсальным ценностям, за которые мир боролся" с конца Второй мировой войны.

Седрик Ричмонд, чернокожий конгрессмен-демократ, указал, что слова Трампа представляют собой "новое доказательство, что его лозунг "Сделаем Америку снова великой" в реальности означает "Сделаем Америку снова белой".

Миа Лав, республиканка из штата Юта и единственная американка гаитянского происхождения в конгрессе, потребовала от Трампа извинений за его "недобрые, раскалывающие и элитистские" слова.

Чернокожий демократ, член палаты представителей США Элиас Каммингс написал в "Твиттере": "Я осуждаю это непростительное утверждение, оно дискредитирует администрацию президента".

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) обвинила Трампа в том, что он все глубже и глужбе проваливается в "кроличью нору" расизма и ксенофобии.

Вместе с тем, в окружении Трампа не спешат извиняться. "Хотя это может злить Вашингтон, наши сотрудники предсказывают, что эти слова вызовут живой отклик среди базового электората президента", — цитирует Си-эн-эн неназванного представителя администрации.

Чему была посвящена встреча Трампа с членами конгресса?

Как сообщают американские СМИ, конгрессмены предложили Трампу вернуться к практике выдачи так называемого "временного статуса беженца" для граждан ряда стран, где находиться небезопасно. Получив этот статус, несколько категорий иммигрантов могли бы на законных основаниях оставаться в США.

На этой неделе администрация Трампа лишила "временного защищенного статуса" 200 тысяч выходцев из Сальвадора, перебравшихся в США после разрушительного землетрясения 1991 года.

В государственном департаменте США заявили, что инфраструктура, пострадавшая в результате того землетрясения в Сальвадоре, уже восстановлена.

Ранее аналогичные решения были приняты в отношении беженцев из Гаити и Никарагуа, так что сотням тысяч из этих людей угрожает депортация на родину.