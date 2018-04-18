18.04.2018, 21:07

Как Россия поможет своим студентам вернуться из Британии (спойлер: никак)

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bbcrussian.com
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London
LondonFoto: Reisifoto 2017

Россотрудничество объявило, что собирается спасать от "русофобии" обучающихся в Великобритании российских студентов и возвращать их в Россию. Однако, как выяснила Русская служба Би-би-си, новый проект — по большей части реклама российских вузов и самого Россотрудничества и никаких особых условий студентам никто не предлагает.

Свой новый проект по возвращению домой российских студентов Россотрудничество назвало Highly likely welcome back или "Пора домой!", пародируя фразу Терезы Мэй о высокой вероятности того, что Россия причастна к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

Газета "Коммерсант" процитировала заявление представителя ведомства Ольги Евко, которая рассказала на конференции, что многие студенты хотят вернутся в Россию из-за "недружественного отношения" и "негативного влияния русофобских настроений".

Декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян, слова которого приводила газета, пообещал даже ускоренную процедуру перевода в МГИМО, а участник проекта, глава предпринимательского сообщества "Преактум" Олег Мансуров предположил, что вернувшиеся в Россию могут поехать на Дальний Восток.

Серьезно ли настроены российские власти?

О том, что Higly Likely — это частная инициатива нескольких чиновников и преподавателей, а не новая государственная программа по возвращению студентов домой, говорят несколько деталей.

Во-первых, другие российские ведомства ничего не знали о новой программе. Министр образования Ольга Васильева назвала информацию о проекте Россотрудничества по возвращению домой российских студентов "непроверенной".

А собеседник Русской службы Би-би-си в министерстве иностранных дел (ему формально подведомственно агентство по делам соотечественников), сказал, что узнал о программе из СМИ.

Во-вторых, денег российские власти на эту программу не дадут. Никакого финансирования на возвращение студентов не предусмотрено, сообщили Би-би-си в пресс-службе Россотрудничества и подтвердил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

"Сотня обращений"

По данным ЮНЕСКО за 2015 год, в Великобритании обучалось более 4 тысяч российских студентов. Всего, по данным министерства образования, зарубежом обучается более 60 тысяч российских студентов.

О каком числе "возвращенцев" может идти речь, ни в Россотрудничестве, ни в МГИМО не уточнили. 17 апреля в интервью "Комсомольской правде" представитель Россотрудничества заявила, что в программу обратилось "несколько десятков соотечественников".

Спустя день эта цифра выросла в десятки. "Сейчас мы говорим о почти сотне обращений", — сообщила в ответ на запрос Русской службы Би-би-си Ольга Евко, представлявшая проект. "Мы говорим о возможностях для российских граждан, которые сталкиваются или могут столкнуться с ограничением своих прав", — описала она потенциальных клиентов.

В МГИМО на общих основаних

Наконец, главное, что готовы МГИМО и Россотрудничетсво предложить студентам — это помощь в оформлении документов, но не рабочие места или гарантированные места в российских вузах.

По сути МГИМО предлагает лишь консультации студентам по собственным программам и помощь с оформлением документов, для чего в вузе появится отдельный менеджер проекта, рассказали в Россотрудничестве.

Студентам британских университетов предлагаются программы магистратуры факультета, в том числе англоязычные двойные магистратуры с Италией и ООН, объяснили в ведомстве.

Но никаких преференций при поступлении в МГИМО тем, кто решит вернуться из Великобритании, не будет. Поступление в магистратуру, в том числе с англоязычным обучением, предусмотрено на общих основаниях — те, кто наберет необходимое количество баллов, поступят на бюджет, остальным будет предложено платное обучение, отметил Сардарян.

"Сама процедура поступления происходит в соответствии с законодательством России и правилами приема МГИМО", — подтвердили в Россотрудничестве.

Источники Русской службы Би-би-си в МГИМО сообщили, что вуз никакого отношения к программе не имеет.

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