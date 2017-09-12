Как реагирует Запад на ситуацию вокруг Саакашвили

То, как Саакашвили попал на Украину, — политический цирк, который вредит репутации страны. Так отреагировали на происшедшее западные политики и эксперты, с которыми беседовала DW.

За скандальным возвращением 10 сентября на Украину экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, наблюдали и на Западе. DW опросила европейских политиков и экспертов о том, насколько политически корректна ситуация, сложившаяся вокруг Саакашвили, и какую роль она может сыграть как для него лично, так и для всей Украины.

Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс шокирован тем, что произошло на украинско-польской границе в воскресенье, 10 сентября, когда Саакашвили пытался попасть на территорию Украины. По словам евродепутата, накануне он встречался в Брюсселе с Саакашвили и тот пообещал не применять насилия во время возвращения на Украину.

"Я не обвиняю Саакашвили и не считаю его сторонником насильственной политики. Однако, когда ты обращаешься к людям и становишься частью большой толпы, то контролировать ее действия невозможно. Обычно для политиков очень опасно сначала апеллировать к людям, а потом становиться участником совершенных толпой действий. То, как Саакашвили попал на Украину, скажется на его политической карьере", — отметил европейский депутат в интервью DW.

У ЕС нет интереса к ситуации вокруг Саакашвили

Пятрас Ауштрявичюс считает, что позиция ЕС в этом конфликте будет из серии: не втягивайте нас, не делайте нас частью этих событий. Эти события политизированы, многие украинские политики пытаются стать частью этого процесса. "Я не вижу никакого интереса ЕС, институтов Евросоюза быть вовлеченными в эту ситуацию. То, чего ждет ЕС, — это правовое, быстрое и справедливое решение по Саакашвили. Сейчас дело за судом, и у Украины есть возможность доказать, что она — страна, в которой действует верховенство права", — заявил евродепутат в интервью DW.

"Прорыв" границы Саакашвили вряд ли повлечет большую реакцию Запада, потому что, несмотря на достижения в реформировании Грузии, он выглядел слишком пафосно, чтобы быть воспринятым всерьез, считает аналитик Немецкого фонда Маршалла Йорг Форбриг (Jörg Forbrig).

"Саакашвили эффективно использует потерю украинского гражданства для политического возвращения. В этом он объединяет усилия с Юлией Тимошенко, которая вряд ли является образцовым демократом. Это два закоренелых популиста, бросающие вызов нерешительному реформатору Петру Порошенко. Это не то, что вдохновляет большинство западных лидеров. Они будут пытаться от этой византийской истории держаться как можно дальше", — отмечает эксперт.

Ущерб имиджу Украины на Западе

Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в комментарии DW заявил, что ситуация вокруг экс-президента Грузии выглядит, как политический цирк.

"Президент Порошенко установил театральную сцену, лишив Саакашвили украинского гражданства. А тот, в свою очередь, избрал путь театрального возвращения на Украину. Надо ставить под сомнение мотивы обоих. Это не улучшает имидж Украины на Западе", — убежден дипломат. Евродепутат Ребекка Хармс (Rebecca Harms) также считает, что эта, по ее словам, ненужная история вредит репутации Украины, у граждан которой и без того достаточно проблем.

Ураган "Ирма", выборы в Германии, выходки польской правящей партии "Право и справедливость" — чиновники в Берлине, Брюсселе и Вашингтоне заняты этими делами и не будут активно реагировать на ситуацию с Саакашвили, утверждает Густав Грессель (Gustav Gressel) из Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Внутренние дела Украины

"Это внутренние украинские дела, и мало кто из западных политиков хочет участвовать в этих ссорах. Не давать Саакашвили попасть на Украину было неразумным решением. Теперь к нему больше внимания, как к политической фигуре, чем у него было бы, если бы Порошенко его не выгнал. При этом не думаю, что будут досрочные выборы, так как нет большинства в Верховной раде для роспуска парламента. В этом не заинтересованы ни президент, ни правительство", — отмечает политолог.

Евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский раскритиковал действия украинской власти по Саакашвили и пообещал поднять этот вопрос на ближайшем заседании Европейского парламента. Однако его коллега евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс считает, что это ни к чему.

"Я не вижу заинтересованности в Европарламенте быть втянутым в это политическое дело. Европарламент не собирается быть медиатором в политическом диспуте между Саакашвили и другими украинскими политиками", — заявил европейский политик.

А если бы это произошло на границе в Литве?

В интервью DW Пятрас Ауштрявичюс также рассказал, могло ли что-то подобное произойти на литовской границе: "У нас бывают попытки нелегальных мигрантов попасть в страну. Это делается, как правило, ночью. Это считается преступлением и этих людей арестовывают. Они считаются нарушившими закон".

Евродепутат напоминает, что согласно договору об ассоциации с ЕС, Украина должна контролировать свои границы. А это значит, что каждый, кто пересекает границу, должен предъявлять документы, проходить процедуру идентификации. И только тогда он имеет право попасть на территорию Украины.