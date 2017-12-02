Как работают штабы Алексея Навального в регионах РФ

Алексей Навальный ведет предвыборную кампанию — несмотря на недопуск к выборам. В планах — посещение 50 городов РФ. В Нижнем Новгороде DW наблюдала, как политик завоевывает избирателей в регионах.

"Давайте разобьемся на две колонны, чтобы не перепутать, кто на каких рамках стоит, — говорит координатор Народных штабов Ольга Гусева. — Вы — левая, вы — правая. Ребята, мы так прекрасную Россию будущего не построим, если вы не можете разделиться". Около 20 человек готовят площадку к приезду оппозиционного политика Алексея Навального в Нижний Новгород. Монтаж сцены, свет, звук, раздача агитационных материалов — все это организует предвыборный штаб, который состоит из четырех постоянных сотрудников и нескольких десятков волонтеров.

"Агитация в школе запрещена"

Ольга приехала из Москвы, у нее большой опыт — она организовала уже больше десятка митингов в поддержку Навального по всей России. Почти все нижегородские волонтеры — студенты и школьники старших классов. О Навальном узнали через Youtube и социальные сети. "Из-за своей ярой поддержки Навального я стал очень популярен в своей школе, прославился вмиг, — рассказывает ученик 10 класса Ярослав Казанов. — Я всю четверть ходил со значками в поддержку Навального. И мне никто ничего не говорил, только в конце концов директор сказал, что это агитация, что это запрещено в школе, ну и все".

Акция продумана до мелочей. Одни волонтеры надувают воздушные шарики с надписью "20!8", другие стоят на рамках металлоискателей, третьи раздают всем желающим флаги РФ. Есть даже специальный человек, который должен следить за тем, чтобы эти флаги не оставались лежать на земле, если их кто-то уронил. "Иначе в прессе обязательно появятся фотографии, как кто-то топчет ногами российский флаг на акции Навального, — объясняет Ольга Гусева. — У нас прекрасный флаг, мы его очень любим, нам такие картинки совсем не нужны".

Она предупреждает волонтеров, чтобы во время мероприятия они не отвлекались на само выступление Алексея Навального: "Я понимаю, что он прекрасный оратор, на него очень сложно не смотреть, но вам надо сконцентрироваться на вашей работе. Потом все вместе выйдем на сцену, сделаем фотосессию, кто хочет — снимет с ним селфи".

Предвыборная кампания несмотря на заявление ЦИК

Алексей Навальный весь ближайший месяц совершает предвыборное турне по городам России. Хотя Центризбирком заявил, что Навальный не сможет баллотироваться на пост президента из-за судимости по делу "Кировлеса", оппозиционер развернул активную предвыборную кампанию. На всех митингах он говорит, что решение ЦИКа считает незаконным: "В законе сказано, что выдвигаться может человек старше 35 лет, не находящийся в местах лишения свободы. Я старше 35 лет? Я нахожусь в местах лишения свободы? Пока нет".

Что касается наличия судимости, Навальный и его сторонники отрицают сам ее факт. "Обе судимости Навального были отменены Европейским судом по правам человека, — указывает координатор нижегородского штаба Анна Петкогло. — И эти решения не рекомендательные, а обязательные. То есть по факту у него судимости нет вообще".

Тем не менее сторонники Навального в Нижнем Новгороде допускают, что, несмотря на решение ЕСПЧ, оппозиционера могут не зарегистрировать как кандидата в президенты. В этом случае они все равно считают свою деятельность осмысленной. "Никто не может ответить на вопрос, что будет в марте. Все зависит от того, что будут делать власти, чтобы нам помешать. Но в любом случае выборы — это только ступень на пути к прекрасной России будущего", — считает Анна Петкогло.

Монтажная пена и профилактические беседы

Нижний Новгород — город Бориса Немцова и Андрея Сахарова — традиционно является одним из самых оппозиционных в России. Поэтому и противодействие со стороны властей и прокремлевских активистов здесь особенно заметно. В марте неизвестные замуровали монтажной пеной вход в предвыборный штаб Навального на улице Минина, сейчас сквозь белую краску на стене можно разглядеть неприличное слово.

Когда в сентябре активисты пытались устроить встречу Навального с избирателями, местная мэрия в последний день отменила согласование под предлогом спортивного праздника. Навальный накануне этой встречи был задержан в Москве по дороге на вокзал, а глава его штаба Леонид Волков — в Нижнем Новгороде. Навальный провел в спецприемнике 20 суток, Волков — 5, а нижегородские правоохранительные органы начали устраивать профилактические беседы с волонтерами.

"Прихожу к штабу 28 сентября на собрание координационной группы и вижу несколько десятков человек, они в основном все в штатском, — рассказывает студент НГТУ имени Алексеева Дмитрий Цветков. — У самой двери стоял человек в звании полковника — я в погонах более-менее разбираюсь. У него с собой бумаг нет, но ему надо сказать пару слов по поводу завтрашнего мероприятия. Буквально небольшая разъяснительная беседа".

Активист штаба Навального Юрий Шапошников сообщил, что накануне несостоявшегося митинга к нему домой приходили трое сотрудников уголовного розыска. "Видимо, я уже присутствую в каких-то базах нижегородского Центра противодействия экстремизму, поскольку мои личные данные уже переписывали во время других акций, — продолжает Юрий. — Перед 29 сентября полиция решила действовать превентивно. Не просто — как 26 марта — прийти на место и задержать самых активных. Они постарались не допустить проведения самого мероприятия, поэтому они начали с вечера в предыдущий день ходить по квартирам активистов превентивно".

Вместо ПАРНАС

Юрий живет не по адресу регистрации, поэтому полиция пришла к его матери. "Она мне позвонила, потом я поговорил по телефону с женщиной, сотрудницей полиции. У меня сложилось впечатление, что ей стыдно за то, чем она занимается, что ей неловко", — полагает активист штаба Навального. Из разговора он понял, что сотрудники полиции хотели взять у него некую подписку о неучастии в несанкционированном мероприятии. "Для чего это нужно? — рассуждает активист. — Если ты был предупрежден, но пошел, и тебя потом задержат, то будет наказание более строгое".

Юрий стал интересоваться политикой с 2016 года, некоторое время являлся сторонником партии ПАРНАС: "Но потом я в них разочаровался — православный монархист Зубов, националист Мальцев, правый либерал Касьянов — мне никто из них не близок".

Когда в Нижний Новгород впервые приехал Навальный, Юрий увидел в нем разумную альтернативу: "Я сразу пришел на открытие штаба, работал на агитационных кубах". А вот его мать, к которой приходили сотрудники полиции, остается сторонницей действующей власти. "После того случая она уже сама была готова идти на митинг. Но спустя какое-то время успокоилась и теперь по-прежнему поддерживает Владимира Путина", — посетовал Шапошников.

Спустя три месяца активистам все же удалось согласовать встречу Навального с избирателями в Нижнем Новгороде. Администрация города выделила оппозиционерам участок в отдаленном районе Сормово, рядом с Центром детского творчества. Несмотря на минусовую температуру, на встречу собралось около полутора тысяч нижегородцев. А Навальный после этого отправился на такое же мероприятие в Челябинск — в рамках предвыборного турне он планирует посетить 50 городов России.