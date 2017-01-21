В то время как сторонники Трампа стекались в Вашингтон, чтобы порадоваться за нового президента США, его противники делали все, чтобы омрачить церемонию инаугурации, пишет Русская служба Би-би-си.

1. Агрессивный протест людей в черном

Перед самым принятием присяги Дональдом Трампом группа из нескольких сотен участников протеста в масках, одетых во все черное и с черными анархистскими флагами быстрым маршем двинулась по центральной части Вашингтона в нескольких кварталах от места, где проходила церемония инаугурации. Один из их транспарантов гласил: "Заставим расистов вновь бояться".

Марш стал агрессивным, люди в черном принялись бить витрины и переворачивать мусорные ящики. Появилось много полицейских в шлемах и с дубинками, которые стали теснить демонстрантов. Однако многие участники марша перешли на бег и продолжали двигаться по улицам. В конце концов полиции удалось зажать их в тиски, после чего были произведены аресты.

2. Раздача бесплатных косяков

Члены вашингтонской организации DCMJ принялись раздавать бесплатную марихуану в рамках кампании по легализации этого наркотика и протеста против назначения на пост Генерального прокурора сенатора Джеффа Сешнса.

Сешнс в свое время заявил, что "хорошие люди не курят марихуану", а при утверждении его кандидатуры на пост Генерального прокурора отказался подтвердить, что он не станет вводить в силу федеральный запрет на марихуану в штатах, которые ее легализовали.

В частности, небольшие дозы марихуаны разрешено хранить и продавать в Вашингтоне, округ Колумбия.

Члены организации DCMJ раздавали косяки из импровизированной тюремной камеры с плакатом "Джефф Сешнс идет на попятную с марихуаной".

3. Блокировка пунктов пропуска на церемонию инаугурации

Несколько групп активистов, в том числе "Жизнь черных имеет значение", так называемые энвайронменталисты, ратующие за охрану окружающей среды, активисты ЛГБТ-движения и многие другие устроили сидячие пикеты, перегородив подходы к пунктам пропуска на церемонию инаугурации. Некоторые демонстранты даже приковали себя к воротам блок-постов.

Тем не менее сторонники Трампа смогли попасть на церемонию через другие пропускные пункты.

4. Значки "Закон о доступных медицинских услугах", которые дружно надели демократы

Нэнси Пелоси и другие конгрессмены-демократы надели одинаковые голубые значки, на которых было написано #ProtectOurCare ("Защитим наше здравоохранение"). Речь идет о принятом при Обаме законе о доступном медицинском здравоохранении, который новая администрация грозится отозвать.

В своем твите Нэнси Пелоси отметила, что значки — это символ солидарности и поддержки закона о доступной медицине в день инаугурации.

Несколько женщин-законодателей решили также надеть в этот день розовые "пусси-шапки". В субботу эти вязаные шапочки наденут сотни участников Женского марша в знак протеста против вульгарных высказываний Трампа по поводу домогательств к женщинам.

5. Оставшиеся дома

Многие американцы решили выразить протест против Трампа, оставшись в день инаугурации дома. Если во время церемонии вступления в должность Барака Обамы толпы народа стояли вдоль всего маршрута парада на территории национального парка "Нэшнл молл" в центре Вашингтона, то на этот раз были заметны пустые участки.

Между тем департамент транспорта округа Колумбия поделился статистикой: в пятницу метрополитеном воспользовались 193 тыс. человек, тогда как в 2009 году, во время инаугурации Обамы, эта цифра составила 513 тыс., а в 2013 году, когда он остался на второй срок, — 317 тыс.

Это даже меньше, чем при инаугурации Джорджа Буша в 2005 году — тогда метро пропустило 197 тысяч пассажиров.

Когда журналист Брайан Стелтер попросил своих фолловеров в "Твиттере" прислать фотографии того, как они смотрят инаугурацию по телевизору, несколько человек прислали фото выключенных телевизоров.