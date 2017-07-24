Как проходит децентрализация на Украине

Согласно соцопросу, сторонников реформы децентрализации на Украине вдвое больше, чем ее противников. DW выясняла, как идет реформа передачи украинской власти от центра на места.

42 процента украинцев поддерживают децентрализацию. Негативно к ней относится 27 процентов опрошенных в июне 2017 года киевским Фондом "Демократические инициативы" и Центром им. Разумкова. По оценкам экспертов, это говорит об умеренном успехе реформы. Больше всего ее проведению мешает непонимание гражданами распределения полномочий на разных уровнях власти и пассивность в принятии решений.

Рост осведомленности населения

Реформа децентрализации стартовала на Украине в 2014 году, после победы Евромайдана. Согласно первым минским соглашениям, по настоянию Москвы, Украина должна была изменить свою конституцию и ввести федеративное устройство. Но это было встречено ожесточенным сопротивлением общества, а попытка проголосовать за конституционные изменения в Верховной раде вызвала кровавые столкновения.

В 2015 году вместо федерализации стартовала децентрализация — механизм передачи полномочий от центра на места и создания объединенных территориальных общин, которым были переданы полномочия в распределении местных доходов и сборов, а также определения условий работы бизнеса на их территориях.

Баланс сторонников и противников децентрализации среди населения Украины, по данным социологов, с 2015 года изменился в сторону сторонников. В нынешнем году уровень осведомленности украинцев о реформе составил уже 82 процента опрошенных, а доля тех, кто ничего не знает о децентрализации снизилась до 18 процентов.

Первые успехи децентрализации

55,4 процента опрошенных заявили, что после проведения децентрализации они не почувствовали изменений к лучшему. Но они оценивали не столько децентрализацию, сколько общую социальную ситуацию в стране, утверждают эксперты.

Тем не менее, они считают признаком успеха реформы улучшения в области инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Именно в этих сферах местным властям удалось переломить ситуацию. "Это те сферы, за которые непосредственно отвечают органы местного самоуправления. На развитие инфраструктуры в последние десятилетия на Украине на душу населения выделялось 4,7 доллара, тогда как в соседней Польше — более 80 долларов", — отметил менеджер проекта Украинского независимого центра политических исследований "Граждане в действии" Иван Лукеря.

Показателем успеха децентрализации Лукеря считает рост доверия граждан к органам местного самоуправления, которые сейчас имеют наибольший рейтинг среди государственных институтов после Вооруженных сил Украины. "На протяжении последних 3 лет доверие к центральным органам власти существенно снизилось и составляет от 10 до 13 процентов. А доверие к органам местного самоуправления, наоборот, растет. Например, если среди председателей областных центров в 2015 году уровень доверия составлял около 30 процентов, то теперь он достигает 45-50 процентов", — сказал эксперт.

Директор Института развития территорий Юрий Ганущак также отметил успех реформы децентрализации. В доказательство он привел обнаруженную в результатах опроса тенденцию к сокращению недовольства граждан проведением других, связанных с децентрализацией реформ. "По медицинской реформе количество недовольных зашкаливает. Но количество недовольных школьным и дошкольным образованием серьезно уменьшилось. Почему? Потому что децентрализация в образовании идет полным ходом, а по медицинской отрасли децентрализации нет", — сказал эксперт.

Проблема пассивности общества

63 процента украинцев недовольны возможностями влиять на решения власти. 50 процентов опрошенных еще не готовы принять участие в управлении своим селом поселком или городом в случае расширения полномочий местной власти. Лишь 37 процентов стремятся воспользоваться этим правом.

"Это означает, что люди до сих пор сами не готовы и не видят возможностей влиять на местную власть, хотя реформа предусматривала увеличение именно этого влияния и контроля власти обществом", — отметила директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

Одной из причин пассивности украинцев является непонимание гражданами структуры и компетенции системы власти в стране. "Люди не имеют представления, за что отвечает местная община, за что районная и областная власть, за что правительство и другие органы центральной власти. Именно от этого непонимания происходит много проблем и накапливается недовольство", — уверена координатор общественной организации "Центр UA" Мария Левонова.

Деньги и ответственность

Левонова со своей командой объехала 63 территориальные общины по всей стране и утверждает, что с незначительными различиями, ситуация везде примерно одинакова. "Если люди говорят, что они не очень почувствовали эффект от увеличения финансовой самостоятельности на местах, то они обычно не совсем представляют себе, откуда взялись средства на ремонт дорог и не стараются влиять на эти процессы", — сказала активистка.

Она считает, что активные граждане, местные власти и представители бизнеса очень нуждаются в инструкциях по реализации реформ и говорят, что все проблемы с использованием новых возможностей децентрализации возникали из-за нехватки подробных рекомендаций и разъяснений, которыми можно руководствоваться при принятии решений.

Опасносностью в проведении децентрализации, по мнению Юрия Ганущака, пока остается стремление власти на местах иметь больше денег, но как можно меньше ответственности за принятие решений. Он считает, что передавать полномочия и финансирование на места следует соответственно увеличению ответственности местных властей за решение проблем.