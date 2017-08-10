Как проехать в Крым или Абхазию и не стать уголовником

Задержание в Косове россиян, без разрешения въехавших из Сербии, напомнило о том факте, что в Европе есть несколько территорий, на которые трудно, а то и невозможно приехать, не нарушив ничьих законов, передает "Би-би-си".

Большая часть этих территорий политически связана с Россией — и, соответственно, с юридическими сложностями, хотя бы в теории, сталкиваются прежде всего граждане России, а также Украины, Грузии и Молдавии.

Что касается Косова, то это государство не признают ни Сербия, ни Россия. Россиянам для въезда на его территорию нужна виза — собственная косовская либо многократная шенгенская.

Поскольку дипломатических отношений между Косовым и Россией нет, то визу россиянам нужно получать в косовском посольстве в Тиране либо в генконсульстве в Стамбуле.

То же самое касается и граждан Украины — Украина тоже не признает независимость Косова.

Другие варианты на сайте МИД Косова не указаны, но некоторые российские турагентства утверждают, что визу можно получить и на границе.

Крым и Донбасс

Россия считает аннексированный в начале 2014 года Крым своим, но у Украины (и подавляющего большинства государств мира) совершенно иная точка зрения, поэтому въезд на полуостров (а также на территории самопровозглашенных и никем не признанных ДНР и ЛНР) без ведома властей Украины по украинским законам наказуем в административном и даже уголовном порядке.

Согласно принятому в июне 2015 года постановлению правительства Украины о "Порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее", въезжать в Крым и выезжать из него можно только из материковой Украины через специальные контрольные пункты, при этом иностранцы должны получать специальные разрешения в миграционной службе.

Среди целей поездки, на основании которых можно ходатайствовать о таком разрешении, нет туризма и путешествий, так что просто поехать отдыхать в Крым, не нарушив законов Украины, ни россиянин, ни гражданин любой другой страны не может.

За нарушение же порядка въезда для граждан Украины (если украинец, например, полетел из Москвы в Симферополь самолетом) предусмотрен штраф в размере 1,7-3,4 тыс. гривен (66-132 доллара США) или арест до 15 суток, а для иностранцев — выдворение и запрет на въезд в страну.

Власти Украины время от времени объявляют о запрете на въезд разным политикам, общественным деятелям и деятелям культуры, побывавшим в Крыму.

Кроме того, в Уголовный кодекс Украины включена специальная статья 332-1 "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", и по этой статье можно получить от трех до восьми лет тюрьмы.

Украинские власти объявляли о начале уголовного делопроизводства по этой статье в отношении некоторых европейских пророссийских политиков, приезжавших в Крым, но сведений о реально наказанных по ней у Би-би-си нет.

Примерно те же ограничения касаются и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но иностранных туристов они интересуют очень мало, а с Россией и россиянами у них общая граница и особые отношения.

Абхазия и Южная Осетия

Эти две самопровозглашенные республики, отколовшиеся от Грузии при военной поддержке России, тоже относятся к территориям, по которым довольно сложно путешествовать, не став преступником с точки зрения страны, которой они принадлежат по международному праву.

Уже через три месяца после войны с Россией, в октябре 2008 года, Грузия приняла "Закон об оккупированных территориях", согласно которому въезжать в Абхазию и Южную Осетию можно только с территории Грузии.

При этом власти в Сухуми и Цхинвали требуют, чтобы для въезда со стороны Грузии человек получал специальное разрешение от них.

Вначале за нарушение порядка въезда по грузинскому закону полагались 2-4 года тюрьмы или большой штраф, затем, в 2013 году, новые власти Грузии отменили тюремное наказание и снизили штраф для тех, кто попался в первый раз, до 400 лари (примерно 170 долларов США).

По данным МВД Грузии, в 2009-2016 годах по этому закону были наказаны 363 человека.

Абхазия, куда ездит довольно много российских туристов, пропускает их, а также граждан других стран СНГ, через границу с Россией без виз.

Гражданам других стран нужно получать визу, причем получить ее можно по электронной почте, отослав тем же способом анкету и прочие нужные документы в МИД Абхазии. Но этот способ въехать в Абхазию, напомним, является преступлением с точки зрения Грузии.

Нагорный Карабах

Эта территория отделилась от Азербайджана в результате кровопролитной войны в начале 1990-х, и не признана никем, кроме Армении и таких же непризнанных Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Линия разделения между Карабахом и собственно Азербайджаном является фактически линией вооруженного противостояния, и въехать в Карабах со стороны Азербайджана невозможно.

Попасть в Нагорный Карабах можно только со стороны Армении, но с точки зрения Азербайджана это будет преступлением, за которое предусмотрены наказания от запрета на въезд до тюремных сроков.

Нагорный Карабах фактически является частью Армении, но поддерживает атрибуты отдельного государства — и в том числе собственные правила въезда иностранцев.

Согласно этим правилам, гражданам всех бывших советских республик, кроме Азербайджана, Туркмении и стран Балтии, виза для въезда в Карабах не нужна. Правда, по приезде надо зарегистрироваться в консульской службе МИД и получить "аккредитационную карту".

Остальным разрешения на въезд без лишней бюрократии и за небольшую плату (туристическая въездная виза на 21 день стоит 3000 драм, или около 6 долларов США) выдает посольство НКР в Ереване.

По свидетельствам путешественников, на главной дороге между Арменией и Карабахом стоит карабахский контрольный пункт, и там проверяют документы, но штампы при пересечении границы не ставят — так не будет проблем с посещением Азербайджана. Которому, напоминаем, по международному праву принадлежит Карабах.

Приднестровье

Самопровозглашенная Приднестровская молдавская республика (ПМР) — самое либеральное из подобных постсоветских образований с точки зрения пограничного режима.

Между ПМР и Молдавией, от которой она отделилась, люди передвигаются совершенно свободно — как и между ПМР и Украиной.

При этом на сайте МИД непризнанной республики вообще не говорится о визах для кого бы то ни было.

Граждане всех бывших советских республик, Евросоюза, США и других стран могут въезжать в ПМР без виз. К гражданам ЕС и США — единственное дополнительное требование: в течение 10 часов после въезда надо зарегистрироваться в милиции.

Гибралтар

В Европе есть еще одна спорная территория — британское владение Гибралтар, которое Испания считает своим.

С посещением иностранцами Гибралтара, впрочем, никаких разночтений и подводных камней нет.

Британцы, граждане других стран ЕС, американцы могут приезжать в Гибралтар без виз. Остальным Гибралтар выдает собственные визы: на официальном сайте правительства вывешен список стран, чьим гражданам нужна виза.

Для этих остальных тоже сделаны некоторые исключения.

Граждане России, имеющие многократную шенгенскую визу, гибралтарскую могут не получать — хотя Гибралтар не входит в Шенгенское соглашение.

Кроме того, граждане России и Украины могут въехать в Гибралтар без визы, если они едут на однодневную экскурсию, организованную гибралтарским туроператором.

В Испании же тем, кто едет в Гибралтар, никакие препятствия и репрессии не грозят.