Как предстоящие выборы в Украине связаны с ее интеграцией в ЕС и НАТО

Исполнительный директор киевского "Института мировой политики" Евгений Магда не исключил в интервью DW, что после вердикта Конституционного суда, парламент успеет окончательно закрепить в основном законе Украины курс на ЕС и НАТО еще до весенних президентских выборов.

ЕС, НАТО и выборы в Украине

Бывший вице-спикер Верховной рады Руслан Кошулинский рассматривает этот шаг Порошенко именно в контексте предстоящих президентских выборов. По его мнению, Порошенко пытается использовать конституционные изменения для своей политической рекламы вкупе с введением в действие ассоциации и зоны свободной торговли Украины с ЕС, получением страной безвизового режима со странами Шенгенской зоны и ожидаемым предоставлением Константинополем Украинской православной церкви независимости от Российской православной церкви. "Это попытка бегства от негатива, который содержат в себе экономические показатели", — сказал Кошулинский.

Экс-офицер оперативного управления Генштаба Минобороны Украины, полковник запаса Олег Жданов также видит в инициированных президентом конституционных изменениях скорее рекламный трюк, чем реальное продвижение в направлении интеграции в европейские и евро-атлантические структуры. "Вместо этого, нужно было еще в прошлом году соглашаться на аудит Генассамблеи НАТО по проверке состояния страны и составления Плана подготовки Украины к членству в Альянсе. Сегодня же у нас, кроме лозунгов, ничего нет", — считает военный эксперт.

Голосованием за конституционные изменения по закреплению курса Украины в ЕС и НАТО Порошенко вынудил других претендентов на президентскую булаву обозначить свою позицию, считает Евгений Магда. По его мнению, президент также сможет этим шагом консолидировать своих сторонников из числа избирателей в крупных городах, а также в центре и на западе Украины. Эксперт советует Киеву продолжить усилия в направлении отказа от внеблокового статуса, "который очень дорого обошелся Украине".

Последствия конституционных изменений

Магда уверен, что как только перспектива вступления Украины в НАТО станет очевидной, Россия приложит чрезвычайные усилия для того, чтобы этого не случилось. Эксперт не ожидает эскалации войны в Донбассе, поскольку это может иметь обратный эффект.

"А вот расшатывание украинского общества игрой на штампах советской пропаганды о том, что НАТО — это агрессивный блок, особенно с людьми возрастной категории 45+, обязательно станет элементом гибридной информационной войны России против Украины", — предупредил Магда.

В своем послании Верховной раде Петр Порошенко впервые позволил себе воинственную риторику и призвал украинскую армию быть готовой к военному сценарию освобождения Донбасса. В то же время он задекларировал приверженность к политико-дипломатическим методам урегулирования военного конфликта. Этот курс подтвердила и представитель президента в парламенте Ирина Луценко, назвав его продолжением принципов, на которых построен блок НАТО. "В 8 статье Вашингтонского договора стран Альянса сказано, что они берут на себя обязательство решать проблемы мирным путем. Это тот путь, который прописан и в нашем законе о реинтеграции Донбасса", — подчеркнула Луценко.