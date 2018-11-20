Как "повар" Путина распространяет российское влияние в Африке

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией "Вагнер", помогает Кремлю "распространять российское влияние" на африканский континент. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Военнослужащие-контрактники и политтехнологи в составе структур Пригожина предоставляют услуги по обеспечению безопасности, вооружению и проведению политических кампаний в странах Африки "в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие возможности", утверждает агентство.

По его сведениям, деятельность Пригожина охватывает порядка десяти стран, где тот либо активно продвигает указанную повестку, либо только приступает к реализации соответствующих задач.

От ДРК до Мадагаскара

Речь идет о государствах, с которыми ранее уже было налажено сотрудничество российских военных: Демократической Республике Конго (ДРК), Судане, Ливии, Мадагаскаре, Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике, Зимбабве и ЦАР.

Причем, данная деятельность еще более активизировалась на фоне подготовки Кремля к межпарламентской конференции "Россия — Африка", запланированной на 2019 год.