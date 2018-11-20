20.11.2018, 17:01

Как "повар" Путина распространяет российское влияние в Африке

 (4)
Deutsche Welle
EST
Putin
PutinFoto: Sergey Guneev, Sputnik

Бизнесмен Евгений Пригожин помогает Москве "распространять российское влияние" в ЦАР, Ливии, ДРК, Зимбабве и Мадагаскаре, утверждает Bloomberg.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией "Вагнер", помогает Кремлю "распространять российское влияние" на африканский континент. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Военнослужащие-контрактники и политтехнологи в составе структур Пригожина предоставляют услуги по обеспечению безопасности, вооружению и проведению политических кампаний в странах Африки "в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие возможности", утверждает агентство.

По его сведениям, деятельность Пригожина охватывает порядка десяти стран, где тот либо активно продвигает указанную повестку, либо только приступает к реализации соответствующих задач.

От ДРК до Мадагаскара

Речь идет о государствах, с которыми ранее уже было налажено сотрудничество российских военных: Демократической Республике Конго (ДРК), Судане, Ливии, Мадагаскаре, Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике, Зимбабве и ЦАР.

Причем, данная деятельность еще более активизировалась на фоне подготовки Кремля к межпарламентской конференции "Россия — Африка", запланированной на 2019 год.

Агентство напомнило, что Евгений Пригожин присутствовал на состоявшейся 7 ноября в Москве встрече министра обороны России Сергея Шойгу с командующим ливийской национальной армией Халифом Хафтаром. По данным двух собеседников Bloomberg, структуры российского бизнесмена оказывают военные услуги армии Хафтара в обмен на нефтяные сделки.

Политтехнологи Кремля

Кроме того, политтехнологи Пригожина на этапе избирательной кампании консультировали Эммерсона Мнангагву, который сменил на посту президента Зимбабве Роберта Мугабе.

Одновременно российский бизнесмен распространяет свое влияние и в богатой полезными ископаемыми ДРК, где в декабре этого года запланированы всеобщие выборы, а с 2001 года занимавший пост президента Жозеф Кабила отказался баллотироваться на третий срок.

Наконец, российские политические консультанты действуют и на Мадагаскаре, где готовится второй тур президентских выборов, после того как ни один из кандидатов — а это два экс-президента страны — не набрал более 50 процентов голосов в первом туре.

Ранее, подтвердив участие Пригожинав переговорах с командующим ливийской национальной армией Халифом Хафтаром, агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщило, что Пригожин организовал официальный обед на встрече, а также участвовал в обсуждении культурной программы для делегации Ливии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: Андрес Анвельт уходит с поста министра внутренних дел и покидает политику

20.11.2018
Министр внутренних дел Андрес Анвельт (Социал-демократическая партия) срочно созвал к 16:00 пресс-конференцию. На пресс-конференции он объявил об уходе с поста министра и из политики в целом.
Подробнее

Топливная разведка: журналистская рота обнаружила в Таллинне ”дешевый” бензин и картографировала для вас свою операцию!

20.11.2018
Журналисты Eesti Ekspress изучили стоимость 95 бензина на 80 столичных заправках. На 47 из них топливо стоило одинаково. Разница же между самым дешевым и самым дорогим литром составляла 6,5 центов.
Подробнее




Телефонные мошенники вновь активизировались! Ни в коем случае не принимайте звонки с этих номеров и не перезванивайте

20.11.2018
На этот раз у эстонозеельцев хотят выманить деньги мошенники из Тонга в Полинезии. Если вы ответите на звонок, или же вам придет в голову им перезвонить, то результатом станет большой телефонный счет.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
104,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
97,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
132,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Tokyo
69,- €
27,60 €

Трамп имел связь с порнозвездой. Они судились. Теперь актриса-эстонка обвиняет адвоката порнозвезды в насилии

20.11.2018
Порнозвезда Сторми Дэниэлс имела связи с президентом США Дональдом Трампом. В связи с этим у них было заключено соглашение о молчании. Из-за этого Дэниэлс обратилась в суд и наняла адвоката Михаэля Авенатти. Эстонка 20 с лишним лет Марели Миниутти обвиняет Авенатти в домашнем насилии.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: Погибшими в пожаре в Вильяндимаа оказались 97-летняя женщина и ее сыновья. Местные описывают их как приветливых и спокойных людей

20.11.2018
В понедельник вечером в деревне Кыйдама в Вильяндимаа погибли 97-летняя женщина и два ее сына. Возгорание началось с кухни. По предварительным данным, из-за неполадок в электросистеме плиты.
Подробнее

ВИДЕО: Смотрите, как маардуский боксер победил бывшего чемпиона мира

20.11.2018
Главным событием бойцовского представления Warrior Fight 5, состоявшегося на минувшей неделе в Таллинне, был бой в полусреднем весе маардуского боксера Павла Семенова с бывшим чемпионом мира по версии IBF Кассимом Оума (Уганда).
Подробнее


Касса по безработице отправила людей на курсы, но не факт, что потом они получат работу. "Ни трудовых договоров, ни стажа, ни медстраховки нам не светит"

20.11.2018
”Мы сейчас ходим на курсы от Кассы по безработице по специальности ”tugiisik”, — рассказывает группа обратившихся в редакцию "МК-Эстония" женщин. — То есть после их окончания мы будем опорными лицами для инвалидов. При этом только недавно выяснилось, что работу в Ида-Вирумаа по этой специальности найти очень сложно.
Подробнее

Как найти самые дешевые авиабилеты и грамотно спланировать отдых?

20.11.2018
Сайт по поиску авиабилетов и отелей momondo.ee опубликовал результаты пятого ежегодного исследования, которые помогут жителям Эстонии сократить бюджет путешествий в любимые города. Оказалось, что бронируя билеты по Европе за 31 день до вылета, можно сэкономить до 24%, а на международные направления, при покупке за 55 дней — до 19%.
Подробнее

Выбираем радиатор: теплоотдача каких батарей выше

19.11.2018
От радиатора требуется немногое: чтобы грел хорошо и был безопасен. Исходя из этих простых требований и выбирается прибор. В продаже имеется несколько видов радиаторов отопления, которые отличаются формой, материалом и техническими характеристиками. Геометрия и материал, из которого он изготовлен, влияют на его мощность (теплоотдачу).
Подробнее