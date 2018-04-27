Как получить политическое убежище в Германии?

Кто имеет право на убежище в Германии?

Преследуемые по политическим мотивам защищены Основным законом Германии и могут претендовать на политическое убежище. Беженцами юридически считаются лица, которые имеют право на международную защиту в соответствии с Женевской конвенцией по беженцам. Согласно этому документу, каждый человек, который на родине подвергается преследованию "по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе (в том числе, по признаку сексуальной ориентации) или из-за политических убеждений" и поэтому должен ее покинуть, может просить убежища в Германии.

Ограничения при получении убежища в ФРГ

Не каждое противоправное действие государства, даже если оно затрагивает один из упомянутых выше признаков, является причиной для получения убежища, указывается на сайте Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF).

Чтобы претендовать на статус беженца, речь должна идти, во-первых, о целенаправленном правонарушении, которое, во-вторых, всей своей сутью направлено на изоляцию пострадавших в обществе. Кроме того, это должно быть настолько грубое нарушение, что оно выходит далеко за пределы того, что житель этого государства обычно вынужден выносить. Как правило, во внимание принимается только преследование со стороны государства.

Исключения могут действовать, когда есть основания исходить из того, что преследование не со стороны государства организовано или потворствуется властями. Кризисные ситуации — такие, как нищета, голод, гражданская война, природные катастрофы или отсутствие перспектив на родине, как правило, не являются причинами для получения политического убежища в Германии, утверждается на сайте BAMF.

Убежище по гуманитарным соображениям

При этом тем, кто бежит от войны и насилия, убежище все же может быть предоставлено по гуманитарным соображениям, что также позволяет получить официальный статус беженца. В разгар миграционного кризиса в Германии в 2015 году под эти категории подпадали граждане Сирии и Эритреи.

Однако в ноябре 2016 года Высший административный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн вынес решение, согласно которому, граждане Сирии, покинувшие страну из-за гражданской войны, могут рассчитывать лишь на субсидиарную защиту. Такой статус предоставляют сроком на один год с возможностью дальнейшего продления и не включает в себя право на воссоединение семьи в течение первых двух лет.

Когда предоставление убежища исключено

Как объясняет BAMF, предоставление убежища исключено, если человек въехал в Германию через "безопасную третью страну". Такими, согласно немецкому закону об убежище, признаются все государства ЕС, а также Швейцария и Норвегия. Убежище также не будет предоставлено и в том случае, если человека невозможно вернуть в эту третью страну, поскольку в заявлении она не указана соискателем. Делается это в соответствии с Дублинским соглашением, заключенным странами-членами ЕС в 2003 году. Его основной принцип гласит: заявление соискателя убежища должно рассматриваться в первой стране ЕС, границу которой он пересек.