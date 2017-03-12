Как ОБСЕ осталась без представителя по вопросам свободы СМИ

В ОБСЕ не смогли согласовать кандидатуру преемника Дуньи Миятович, и пост остался вакантным. DW - о том, какую роль в этом сыграла Россия и к каким последствиям это приведет.

Надеюсь, мой преемник станет сильным, независимым и убедительным голосом за свободу СМИ и свободу выражения мнений на всей территории Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", — заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович на своей прощальной пресс-конференции. Как будут звать ее преемника на этом посту, каким послужным списком он может похвастать, чиновница из Боснии и Герцеговины не рассказала. Не потому что не захотела, а потому что преемника до сих пор нет.

"Все кандидатуры отклонены Россией"

Полномочия Миятович — первой женщины на этом посту истекли 10 марта. Впервые она вступила в должность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в 2010 году, спустя три года ее утвердили на еще один срок. В 2016 году странам ОБСЕ не удалось согласовать кандидатуру сменщика Дуньи Миятович, поэтому ее полномочия в порядке исключения продлили до марта 2017 года. Но преемника нет и по сей день, в то время как Миятович уже покинула пост.

"Несмотря на всевозможные усилия Действующего председательства по достижению консенсуса, все они (кандидаты на смену Миятович. — Ред.) были отклонены одним государством-участником, Российской Федерацией. Мы до сих пор не услышали от Российской Федерации убедительных объяснений, почему ни один из девяти кандидатов не является приемлемым", — указано в заявлении Евросоюза от марта 2016 года, к которому присоединились еще восемь стран.

В том же документе приводится мнение канадской делегации о том, что Москва "оказалась неготовой поддержать какую-либо из предложенных кандидатур, в том числе ту, по которой на завершающей стадии процесса, похоже, вырисовывался консенсус", из-за чего "образовался прискорбный тупик". Россия же ограничилась общим призывом "заблаговременно" начать отбор кандидатов на пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ "во избежание сложностей и создания цейтнота", не объяснив причины блокировки предлагавшихся кандидатур. В 2017 году консультации еще продолжаются, официальных комментариев о причинах промедления пока не последовало.

Офис без председателя и основных функций

На практике отсутствие сменщика Миятович означает, что работа этого органа ОБСЕ будет частично парализована, объяснил старший советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Андрей Рихтер в беседе с Жанной Немцовой в программе "Немцова.Интервью". "Мы не бюро по свободе СМИ, мы бюро представителя по вопросам свободы СМИ. Нет представителя, соответственно, нет и значительных функций, которые мы могли бы выполнять", — констатировал он. По его словам, деятельность бюро сведется к "технической, ежедневной работе".

"Только представитель может вступать в контакты с иностранными государствами по мандату, только представитель обладает тем опытом, который позволяет ему либо ей принимать политические решения. Только представитель выступает с заявлениями для прессы и вообще с политическими заявлениями", — рассказал Андрей Рихтер. Он не ожидает назначения преемника Дуньи Миятович "в ближайшие недели или даже месяцы, если судить по тому, как протекает процесс".

Де-факто упразднение должности?

Это уже не первый орган ОБСЕ, работа которого оказывается парализована из-за отсутствия консенсуса между участниками организации. В августе прошлого года странам не удалось согласовать продление на второй срок полномочий Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ Астрид Турс.

Сообщалось, что кандидатуру финского политика тоже заблокировала Москва из-за жесткой позиции Турс по вопросу соблюдения прав крымских татар на аннексированном Россией полуострове. Таким образом, у ОБСЕ нет Верховного комиссара по делам национальных меньшинств уже более полугода. Андрей Рихтер предположил, что подобное может произойти и с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Потеря ценного партнера" свободы СМИ

Журналистские объединения встревожены сложившейся ситуацией. "Деятельность представителя по вопросам свободы СМИ сейчас важнее, чем когда-либо, так как журналисты на территории работы ОБСЕ сталкиваются с беспрецедентным давлением", — говорится в открытом письме ряда крупных журналистских организаций, включая Международную федерацию журналистов и "Репортеров без границ". Свобода СМИ может "потерять ценного партнера и голос", предупреждают они.

Того же опасалась и Дунья Миятович, покидая свой пост. "Это ваша задача — защитить мандат и обеспечить поддержку работы нового представителя, кем бы он ни был, всеми странами-участницами", — заявила она членам постоянного комитета ОБСЕ. "Решение о поддержке этого политического института — в ваших руках", — резюмировала Миятович.