14.08.2018, 22:00

Как на финской границе ловят охотников за острыми ощущениями, рвущихся в Россию

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rus.delfi.ee
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Foto: Sven Arbet

В особенности много желающих пересечь границу находится в Юго-Восточной Финляндии. С подобными случаями погранохране приходится сталкиваться каждую неделю.

Граница с Россией во многих жителях Финляндии, а порой и в туристах, похоже, пробуждает некоторый нездоровый интерес, пишет yle.fi. Согласно закону, в пограничную зону нельзя входить без соответствующих документов, но, несмотря на это, Служба погранохраны еженедельно ловит любителей риска, которые делают ”селфи” на фоне запрещающих знаков в зоне между Финляндией и Россией.

Последний случай произошел в субботу в Раутъярви, где погранохрана заметила группу молодых людей на автомобиле, передвигавшихся в пограничной зоне. Во время допроса задержанные молодые финны сообщили, что оказались на запретной территории, потому что их всегда было интересно посмотреть, как вблизи выглядит восточная граница.

- В летний период нам приходится еженедельно ловить нарушителей, а иногда и по нескольку раз в неделю, — заявляет начальник погранохраны региона, майон Вилле Ахтиайнен.

Экзотика границы

В начале июля пограничники за день поймали сразу троих любителей острых ощущений, когда неподалеку от Суомуссалми была задержана финская пара, незаконно пересекшая границу, а после них – мужчина из Швейцарии.

- Чаще всего границу нарушают по незнанию, но бывают и случаю, когда люди хотят испытать новые ощущения, или же им просто все равно. В особенности иностранцы зачастую хотят вкусить пограничной экзотики, - рассказывает лейтенант Беньямин Пуустинен из погранохраны Кайнуу.

Так, к примеру, четыре гражданина Британии в прошлом августе, возвращаясь со спортивного мероприятия в Йоэнсуу, зашли в пограничную зону в Париккала, проникли на российскую территорию, там распили принесенное с собой пиво и, разумеется, задокументировали все это с помощью «селфи».

Согласно Пуустинену, только в Кайнуу в июле было зарегистрировано семь случаев нарушения границы. Чаще всего нарушители проникают в пограничную зону без разрешающих документов. В прошлом году в регионе зафиксировали 22 случая незаконного пересечения границы.

Нарушители чаще всего отделываются штрафом

Нарушителей границы после поимки обычно допрашивают и отпускают восвояси, впрочем, наградив на прощание штрафом за правонарушение. Пограничная служба наблюдает за движением на государственной границе как дистанционно с помощью камер и датчиков движения, так и с помощью патрульных отрядов. Как правило, передвигаться в приграничной зоне имеют право только люди, получившие специальное разрешение, среди них – местные жители и, к примеру, охотники или рыболовы.

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