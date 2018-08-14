Как на финской границе ловят охотников за острыми ощущениями, рвущихся в Россию

Граница с Россией во многих жителях Финляндии, а порой и в туристах, похоже, пробуждает некоторый нездоровый интерес, пишет yle.fi. Согласно закону, в пограничную зону нельзя входить без соответствующих документов, но, несмотря на это, Служба погранохраны еженедельно ловит любителей риска, которые делают ”селфи” на фоне запрещающих знаков в зоне между Финляндией и Россией.

Последний случай произошел в субботу в Раутъярви, где погранохрана заметила группу молодых людей на автомобиле, передвигавшихся в пограничной зоне. Во время допроса задержанные молодые финны сообщили, что оказались на запретной территории, потому что их всегда было интересно посмотреть, как вблизи выглядит восточная граница.

- В летний период нам приходится еженедельно ловить нарушителей, а иногда и по нескольку раз в неделю, — заявляет начальник погранохраны региона, майон Вилле Ахтиайнен.

Экзотика границы

В начале июля пограничники за день поймали сразу троих любителей острых ощущений, когда неподалеку от Суомуссалми была задержана финская пара, незаконно пересекшая границу, а после них – мужчина из Швейцарии.

- Чаще всего границу нарушают по незнанию, но бывают и случаю, когда люди хотят испытать новые ощущения, или же им просто все равно. В особенности иностранцы зачастую хотят вкусить пограничной экзотики, - рассказывает лейтенант Беньямин Пуустинен из погранохраны Кайнуу.