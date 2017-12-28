Как к идее Навального о забастовке избирателей отнеслись другие оппозиционеры

DW собрала мнения ведущих оппозиционных деятелей РФ о бойкоте президентских выборов, предложенном Алексеем Навальным после отказа ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата.

Оппозиционный политик Алексей Навальный в ответ на отказ Центризбиркома регистрировать его кандидатом в президенты РФ призвал к забастовке избирателей. В среду, 27 декабря, он обозначил первое масштабное мероприятие в рамках этой забастовки — проведение 28 января уличной акции в ряде российских городов. DW выяснила, как к инициативе Навального относятся другие оппозиционеры.

"Бойкот — это пропуск хода"

"Если бы 28 января была акция за допуск Навального, я бы принял участие. Но идею бойкота не разделяю", — заявил в интервью DW экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. По его словам, предложенная Навальным тактика может быть эффективна лишь в случае, если она позволила бы сорвать выборы. Мировой опыт показывает, что это возможно только при двух условиях — наличии нижнего порога явки или графы "против всех", пояснил Гудков. Обе нормы в России отменили в 2006 году.

Экс-депутат Госдумы привел в пример сентябрьские выборы губернатора Свердловской области. Тогда не прошедший муниципальный барьер оппозиционер Евгений Ройзман также призывал к бойкоту голосования. "Но в итоге явка по сути не сильно отличалась от предыдущих выборов, Евгений Куйвашев (кандидат от "Единой России". — Ред.) победил, и впоследствии никаких масштабных протестов не возникло", — напомнил Дмитрий Гудков.

Политик считает, что демократические силы должны использовать президентские выборы для увеличения числа сторонников. "Бойкотировать значит пропустить ход. А участие в выборах — это возможность накопить ресурсы для будущих кампаний, работа с людьми, агитация. Это использование политического момента, чтобы показать людям альтернативу нынешней политике, альтернативу скатыванию в яму", — убежден Гудков. По его мнению, если до выборов допустят хотя бы кого-то из тройки — Алексей Навальный, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, — оппозиции надо поддержать этого кандидата. "Конечно, если не зарегистрируют никого с нашего фланга, то к идее бойкота можно вернуться", — подытожил оппозиционер.

"Пассивный бойкот пока не приносил результатов"

Председатель "Открытой России" (ОР) Александр Соловьев отметил, что движение примет решение, поддерживать или нет начинание Алексея Навального, после Нового года. В то же время он добавил, что "пассивный бойкот подсчитать практически невозможно, и он пока не приносил результатов". При этом закон, на основании которого политику отказали в регистрации, Соловьев назвал "неправовым". "Вся вина человека перед государством оканчивается после отбытия наказания. Вводить длящиеся после отбытия наказания — это антиконституционно", — настаивает он.

Основатель ОР Михаил Ходорковский в видеообращении в Facebook подчеркнул, что "в 2018-м обычный бойкот — самооправдание бездействия для обывателя". Вместо этого он предложил добиваться регистрации всех желающих кандидатов, а в день выборов устроить протестное голосование, то есть "против Путина" и за "любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия — против всех, испортив бюллетень".

Член федерального политкомитета партии "Яблоко" Лев Шлосберг отказался комментировать идею Навального о забастовке, сославшись на занятость в президентской кампании Явлинского. "Пусть комментируют те, кому этот бойкот нужен", — заявил он в беседе с DW.

"Репутационный фактор"

Ксения Собчак, чьи документы на выдвижение ЦИК принял, назвала бойкот выборов "неэффективным и вредным методом". "Он не только не снизит явку, но увеличит проценты Путина", — написала она на своей странице в Instagram. Собчак указала, что недопуск Навального на выборы — это "чудовищная несправедливость и очередная ошибка властей" и предложила ему стать ее доверенным лицом.

Политолог Александр Кынев полагает, что анализировать инициативу Алексея Навального "с точки зрения рационального влияния на выборы бессмысленно". "Публичная позиция по поводу участия или неучастия имеет сугубо символическую ценность. Здесь важен репутационный фактор с точки зрения дальнейшей политической карьеры (Навального. — Ред.)", — рассуждает эксперт. По мнению собеседника DW, никаких иных вариантов у оппозиционера нет. "Поддерживать кого-то из других кандидатов без ущерба для репутации невозможно", — резюмировал Кынев.