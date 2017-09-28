Как часто и почему горят склады с боеприпасами на Украине

C момента начала конфликта в Донбассе склады с боеприпасами горят на Украине не впервые. DW собрала данные о самых крупных пожарах за последние три года и узнала об их причинах.

После аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе на Украине произошло около десятка пожаров разной интенсивности на складах с боеприпасами, оружием и военной техникой. Есть ли связь между этими событиями и каковы их причины? DW собрала факты о самых крупных пожарах, произошедших за последние несколько лет.

Калиновка (Винницкая область) — сентябрь 2017

Пожар на складе боеприпасов вблизи поселка Калиновка Винницкой области возник ночью 26 сентября во время проведения в регионе антитеррористических учений. По данным министерства обороны Украины, на складе хранится примерно 188 тысяч тонн боеприпасов. Площадь возгорания составила 10 процентов от общей площади арсенала, поэтому 70 процентов боеприпасов уцелело, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Из-за взрывов боеприпасов в Калиновке загорелись четыре жилых дома. Из поселка и близлежащих населенных пунктов эвакуировали более 30 тысяч человек. В результате пожара два человека пострадали и находятся в больнице, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Антитеррористические учения в связи с чрезвычайным происшествием в регионе прекращены.

Военная прокуратура Центрального региона Украины предварительно квалифицировала взрывы на складах в Винницкой области по статье 113 Уголовного кодекса (УК) Украины "диверсия". Cоветник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что причиной пожара на складах под Винницей мог быть беспилотник, который накануне пытались перехватить сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

По словам пресс-секретаря главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергея Мисюры, "пожар на военных складах в Калиновке произошел вследствие заранее подготовленного теракта, совершенного диверсионной группой с использованием беспилотного летательного аппарата".

Новоянисоль (Донецкая область) — сентябрь 2017

Несколькими днями ранее, а именно 22 сентября, вблизи села Новоянисоль Донецкой области на территории временного хранилища боеприпасов воинской части Минобороны Украины возник пожар, приведший к взрывам боеприпасов. Его ликвидировали на следующий день. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, пожар возник на сельскохозяйственных угодьях, а затем огонь перекинулся на расположенный рядом склад воинской части. По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по статье 194 "умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК Украины.

Балаклея (Харьковская область) — март 2017

Еще один пожар на военных складах, который начался 23 марта 2017 года, вызвал масштабную детонацию боеприпасов вблизи города Балаклея Харьковской области. Тогда огонь охватил несколько складов хранения танковых и артиллерийских снарядов. Пожар распространился на треть территории базы, площадь которой составляет 368 гектаров. Территория в радиусе 50 км была объявлена чрезвычайной зоной. Более 20 тысяч человек были эвакуированы.

Пожар тогда тушили несколько дней. В результате четыре человека получили ранения, один человек погиб. Были повреждены 265 зданий, сотни объектов инфраструктуры, промышленности, две школы и два детских сада. По данным министра обороны, после пожара на военном складе в Балаклее осталось чуть более 30 процентов боеприпасов, которые там хранились. Основной версией пожара назвали диверсию.

Тогда следствие предполагало, что ее на арсенале могли совершить гражданские лица с помощью беспилотного летательного аппарата, на котором возможно было установлено взрывное устройство, спровоцировавшее пожар. Суд выдал ордер на изъятие сервера и видеорегистратора с дежурной службы воинской части, которая располагается вблизи склада боеприпасов. Однако результатов расследования этого дела пока нет.

Сватово (Луганская область) — октябрь 2015

Горели военные склады и вблизи города Сватово Луганской области, который находится на территории подконтрольной украинскому правительству. 29 октября 2015 года во время пожара начали взрываться снаряды. На складах вблизи Сватово тогда находилось почти 3,5 тысячи тонн боеприпасов. Людей из близлежащих населенных пунктов эвакуировали в соседние города. Но часть местных жителей остались и прятались в подвалах. По данным ГСЧС, во время инцидента погибли четверо военнослужащих и 16 человек получили ранения. Разрушенными после взрывов остались более тысяч квартир и полторы тысячи частных домов.

Тогда министр обороны Степан Полторак назвал вероятной причиной инцидента действия пророссийских сепаратистов, проникших на подконтрольную Киеву территорию. Однако позже военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что причиной пожара стала халатность должностных лиц, в частности, начальника склада.

Горели и раньше

Хотя причиной некоторых пожаров на военных складах является халатность, чаще всего на Украине их связывают с конфликтом в Донбассе и деятельностью диверсантов. Но горели украинские арсеналы и до начала военных действий на востоке страны.

В частности, один из самых масштабных пожаров возник в августе 2008 года на артскладе вблизи города Лозовая Харьковской области. Тогда там хранилось 95 тысяч тонн боеприпасов, 63 тысячи из них сдетонировали.

При пожаре ранения получил охранник склада. Огонь потушили только через три дня. Причиной назвали жару. Впоследствии во взрывах на складах признали виновными двух руководителей военной части, которые, по версии следствия, вовремя не убрали свалку возле арсенала. С нее и начался пожар.

Кроме этого, в мае 2004 году произошел пожар на складе боеприпасов в селе Новобогдановка Запорожской области. Там на базе хранилось советское, немецкое и венгерское оружие 1914-1937 годов выпуска. Тогда в результате взрывов погибли пять человек, около сотни получили ранения, в том числе дети. Вторая волна взрывов произошла летом того же года. Еще несколько раз снаряды взрывались в июле-августе 2006 года. Тогда обошлось без жертв.