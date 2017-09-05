Как будут работать новые правила на украинской границе?

Начиная с 2018 года, Украина вводит новые правила въезда на свою территорию для иностранцев.

Как именно будет работать новая система, пока неизвестно: подробные правила должно в течение ближайшего времени разработать украинское правительство.

Но уже сейчас ясно, что сильнее других нововведения затронут граждан Российской Федерации. С 1 января 2018 года им придется не только сдавать на границе отпечатки пальцев, но и предварительно уведомлять украинские власти о своем намерении посетить страну.

Би-би-си собрала все, что на сегодняшний день известно о предполагаемых новшествах на украинской границе.

Визы для России?

Вопрос об ужесточении контроля для граждан России на границе с Украиной обсуждается в Киеве уже не первый год.

В марте 2014 года, через считанные дни после подписания Владимиром Путиным закона о присоединении Крыма к России — этот шаг не признается ни Киевом, ни международным сообществом — Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении визового режима с РФ.

Однако оно не было реализовано указом президента. Официальный Киев тогда объяснял, что введение виз — слишком финансово затратное мероприятие, которое к тому же может негативно сказаться на миллионах украинцев, пребывающих на территории России.

Зато с марта 2015 года гражданам России запретили въезд на Украину по внутренним паспортам, а с осени того же года было прекращено авиационное сообщение между Украиной и Россией.

Тем не менее, дебаты между сторонниками введения виз с Россией и противниками этого шага в Киеве не стихали.

В конце концов, в июне этого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что визы как таковые в современном мире уходят в прошлое, но в нынешних обстоятельствах Киеву было бы целесообразно создать систему предварительного информирования о намерениях посетить Украину для граждан РФ.

В июле украинский Совбез принял решение, предусматривающее, в том числе, анонсированное Климкиным новшество, а в минувшую пятницу президент Украины Петр Порошенко ввел его в действие своим указом.

Отпечатки пальцев

Обнародованные на сегодняшний день документы дают только общее представление о нововведениях, которые должны заработать на украинских границах с 1 января следующего года.

Во всех подробностях о них можно будет говорить лишь через два месяца — такой срок отведен правительству для того, чтобы разработать необходимые для реализации президентского указа мероприятия.

Тем не менее, рассказал Би-би-си помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, с нового года на всех 157 пунктах пропуска через украинскую границу у иностранцев, желающих въехать на территорию страны, будут снимать отпечатки пальцев.

По его словам, сдавать отпечатки пальцев будут все иностранцы — в том числе, например, граждане стран Евросоюза.

"В первую очередь, это безопасность страны. Во-вторых, это его (иностранца) собственная безопасность, если, не дай Бог, случатся неприятные неожиданности на территории страны", — объяснил Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

Это заявление несколько расходится со словами Петра Порошенко: на днях он заявил, что это новшество затронет только граждан из стран, "представляющих риск для Украины", которые к тому же не имеют биометрических паспортов.

Какие именно страны войдут в этот список, пока что неизвестно, — разработать его должно украинское правительство. Однако отдельная строчка в президентском указе посвящена тому, что в нем должно найтись место для Российской Федерации.

В пограничной службе заявили, что уже приступили к тестированию оборудования, позволяющего отбирать биометрические данные за пределами пограничного пункта — например, в поездах или на морском транспорте, — однако не исключили, что реализация новшества приведет к увеличению очередей на границе.

Предварительное информирование

Граждан России точно затронет еще одно нововведение, предусмотренное указом Петра Порошенко.

С нового года обладатели паспорта с двуглавым орлом на обложке должны будут предварительно сообщать о своем намерении посетить Украину посредством специального интернет-ресурса.

Эта система еще не создана. Более того, собеседники Би-би-си в нескольких компетентных органах украинской власти затруднились сообщить, какое именно ведомство будет ответственным за ее создание и обслуживание, граждане каких еще стран должны будут ею пользоваться, и какие именно данные она будет запрашивать у потенциальных гостей Украины.

Ожидается, что ответы на эти вопросы на протяжении следующих двух месяцев даст украинский кабинет министров.

По словам Петра Порошенко, гражданин РФ, выезжающий на Украину, должен будет не только указать основную информацию о своей поездке, но и по прибытии зарегистрироваться в месте, в котором он планирует пребывать на территории Украины.

"В условиях, когда государство является объектом военной агрессии со стороны Российской Федерации, эта практика является вполне оправданной", — заявил президент Украины.

Как нововведения на украинской границе затронут граждан России и других иностранцев, ныне пребывающих на территории страны на законных основаниях, — например, на основании вида на жительство, — пока неизвестно, заявили Би-би-си в пограничной и миграционной службах Украины.

Председатель комитета Совета Федерации Госдумы по международным делам Константин Косачев и глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявили, что России не стоит идти на симметричные меры по отношению к украинцам, посещающим Россию.

В Кремле и МИД России новшества, инициированные указом Петра Порошенко, пока не комментировали.