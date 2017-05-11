Как будет работать безвизовый режим для Украины

Власти Украины рассчитывают, что соглашение о безвизовых поездках в Европу для граждан страны вступит в силу в июне. Ранее стало известно, что соответствующая инициатива, одобренная Европарламентом, утверждена Советом ЕС. Это последнее политическое решение на пути безвизовых путешествий украинцев.
Как это будет работать
Главным условием для поездок в ЕС без виз будет биометрический паспорт.
Путешествовать можно будет без права работы на срок до 90 дней каждые полгода. Это касается всех стран ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии.
Зато украинцы смогут ездить без виз в четыре страны, не входящие в ЕС, однако входящие в шенгенскую зону — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
В то же время, как пояснили в Еврокомиссии, после введения безвизового режима и дальше нужно будет предоставлять по требованию пограничников ряд документов, чтобы "доказать надлежащее материальное положение и цель путешествия".
Пограничники теоретически могут требовать показать приглашение или бронирование гостиницы, а также обратный билет и подтверждение финансовой состоятельности.
Финансовую состоятельность обычно доказывают выпиской со счета или наличными из расчета 50 долларов в сутки.
Эти документы пограничники стран ЕС иногда просят показать и сейчас, даже при наличии шенгенской визы.
Что нужно украинцу для безвизовой поездки?
Биометрический паспорт для выезда за границу
Подтверждение наличия денежных средств (обычно это доказывают выпиской с банковского счета или предъявлением наличности в расчете 50 долларов в сутки)
Документы о цели поездки
Полис медицинского страхования
Полис страхования гражданской ответственности автовладельца (в случае путешествия на автомобиле)
Подтверждение планов вернуться в Украину (обратный билет)
На сколько можно ехать?
До 90 дней в течение каждых шести месяцев
В деловых, туристических и семейных целях, для обучения и участия в выставках, конференциях
На что не распространяется безвизовый режим?
Длительное обучения в странах ЕС. Для этого нужно будет получать долгосрочную визу
Права работать в ЕС и получать за это заработную плату. При трудоустройстве нужно будет возвращаться в Украину и получать рабочую визу
И что теперь?
Президент Европарламента и представитель Мальты, которая сейчас председательствует в ЕС, должны подписать законодательный акт 17 мая
Затем акт опубликуют в "Официальном журнале" ЕС
Решение вступит в силу и "безвиз" заработает на 21-й день после публикации.