Как автомобиль превратился в орудие теракта в Европе

Автомобиль врезается в толпу пешеходов, а затем нападавший скрывается или бросается на людей с ножом — так в последние годы стали выглядеть большинство терактов в Европе. Русская служба Би-би-си вспоминает недавние случаи нападений с использованием машин.



В четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны.



Нападение произошло возле площади Каталонии в самом начале пешеходного бульвара Рамбла, который считается одним из самых популярных туристических мест в городе.



Фургон проехал несколько десятков метров по пешеходной зоне и остановился возле рынка Бокерия. Водителю удалось скрыться, его задержали лишь спустя несколько часов.



Экстремисты в последние годы все чаще используют как грузовые, так и легковые автомобили в качестве орудия терактов. Это привело к тому, что даже обычные ДТП стали вызывать панику среди людей и привлекать внимание СМИ.



Русская служба Би-би-си вспоминает громкие теракты с использованием автомобилей, произошедшие в последние годы.



2017 год



Последнее нападение с применением легкового автомобиля произошло в Париже 9 августа. Около 8 часов утра подозреваемый врезался на автомобиле в группу военных рядом с казармой. Шесть солдат пострадали, двое из них были серьезно ранены.



Парижский прокурор назвал нападение "попыткой убийства… связанной с террористическим умыслом".



Летом в Европе произошло несколько экстремистских нападений с использованием автомобилей, причем в ряде случаев за рулем были не исламисты.



29 июля в Париже подозреваемый попытался на внедорожнике протаранить заграждения возле мечети Кретей, и заявил, что это его месть за нападения исламистов, произошедшие в последние годы в Париже. После этого он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.



В ночь на 19 июня на севере Лондона в районе Финсбери-парк фургон врезался в толпу прихожан местной мечети, возвращавшихся с вечерней молитвы. Полиция сообщает, что один человек умер на месте от полученных травм, 10 человек пострадали. Водитель фургона, Даррен Осборн, был арестован. Комиссар лондонской полиции Крессида Дик назвала произошедшее очевидным нападением на мусульман.



19 июня в районе Елисейских полей в Париже автомобиль врезался в фургон жандармерии, после чего загорелся. В машине нашли оружие и боеприпасы. Из полицейских и граждан никто не пострадал. Расследование инцидента поручено антитеррористическому подразделению французской прокуратуры.



3 июня около 10 часов вечера автофургон выехал на тротуар на Лондонском мосту и сбил нескольких человек, после чего трое мужчин вышли из машины и стали нападать на людей с ножами. В результате теракта погибли восемь человек, несколько десятков получили ранения.



Позже стало известно, что исполнители теракта пытались взять в аренду 7,5-тонный грузовик, но им это не удалось. В итоге им пришлось взять в аренду фургон гораздо меньших размеров.



7 апреля угнанный грузовик врезался в толпу в центре Стокгольма. Машина выехала на пешеходную улицу, сбивая людей, и врезалась в витрину торгового центра. По меньшей мере четыре человека погибли и 15 получили ранения.



По делу о нападении арестовали двоих мужчин, обвинив их в терроризме. Один из нападавших, уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, признал себя виновным. Акилов во время столкновения грузовика с витриной был ранен, но все же смог бежать с места преступления. Задержали его через несколько часов.



В правоохранительных органах заявили, что в июне 2016 года он получил отказ на предоставление вида на жительство, после чего его разыскивали иммиграционные власти. Сообщается, что в Узбекистане Акилов оставил жену и четверых детей, уехав в Европу на заработки.



22 марта на Вестминстерском мосту в центре Лондона британский гражданин Халид Масуд направил автомобиль на прохожих, в результате чего четыре человека погибли. Затем он врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножом на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений; Масуд был убит другими полицейскими.



25 февраля легковой автомобиль врезался в очередь в кафе-пекарню в центре Гейдельберга в Германии. Водитель, вооруженный ножом, попытался покинуть место преступления, но был тяжело ранен полицейскими, задержан и отправлен в больницу.



2016 год



19 декабря прошлого года грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала произошедшее терактом.



Исполнителем оказался 24-летний тунисец. Мужчина украл грузовик у польского водителя, застрелив его. Спустя пять дней исполнитель нападения и сам был убит недалеко от Милана в перестрелке с местной полицией.



Одним из первых и самых кровавых нападений в Европе был теракт, произошедший 14 июля 2016 года в Ницце — грузовик въехал в толпу празднующих на Лазурном берегу в День взятия Бастилии.



Погибли более 80 человек. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал произошедшее крупнейшей трагедией за всю историю города.

По данным проведенного Би-би-си исследования, в прошлом году число смертей в результате терактов в Западной Европе достигло самого высокого уровня с 2004 года. За первые семь месяцев 2016 года теракты унесли жизни 143 человек.



По данным Европола на середину июня, в нынешнем году количество жертв терактов уже достигло 142 человек. Число предотвращенных с начала года нападений тоже равно 142.

Более половины — 76 терактов — было предотвращено в Британии. Испания ранее сообщала о 10 предотвращенных терактах.



Европейские правительства работают над мерами, чтобы обезопасить многолюдные места от подобных нападений.



Например, правительство Британии располагает специальной группой экспертов в составе полицейских, инженеров, архитекторов и других специалистов, которая предоставляет консультации организаторам любых общественных мероприятий — от городских советов до клубов английской Премьер-лиги, чтобы сократить риски нападений с использованием автомобилей в переполненных людьми местах.