Как Ангела Меркель возвращает себе контроль

Если воспользоваться известной фразой, которую в прошлом году придумали сторонники "брексита", Ангела Меркель "возвращает себе контроль".

В воскресенье канцлер Германии вызвала настоящую бурю, особенно в англоязычной прессе и "Твиттере", заявив: "Эра, когда мы могли полностью полагаться на других, в определенной степени прошла".

Но, в отличие от истерии по поводу того, что "железная Анги" якобы громко хлопнула дверью перед Америкой Трампа и Британией с ее "брекситом", я под "возвращением контроля" имею в виду вот что.

Так же, как в свое время и британские сторонники "брексита", Меркель ждет приближающегося с каждым днем голосования. Германия не обсуждает выход из ЕС, но осенью здесь пройдут всеобщие выборы.

Меркель сейчас ведет агитационную кампанию и отнюдь не чурается некоторой доли популизма в своей политике.

Президент Трамп жутко непопулярен среди немецких избирателей, и его отказ на встрече "Большой семерки" подтвердить приверженность США парижскому климатическому соглашению и пятой статье устава НАТО разгневал многих европейцев.

Недвусмысленно адресованное заявление Меркель о том, что европейцы больше не могут полностью полагаться на своих союзников, было встречено громом аплодисментов на предвыборном митинге в мюнхенском пивном зале.

Меркель-Агитатор, как мы ее назовем сейчас, хорошо понимает, что немецкие избиратели поддержат не только парочку выпадов в сторону Трампа, но ожидают полноценного продвижения интересов Европы.

Либеральные европейцы чрезвычайно разочарованы постоянными нападками на Брюссель со стороны политиков националистического толка, звучащими в последние годы.

Негодование крепло и в связи с тем, что Россия, кажется, может делать все, что ей заблагорассудится в Крыму, в Сирии и в киберпространстве, невзирая на, казалось бы, действующие международные нормы.

Здесь также присутствуют настоящий гнев и страх по поводу Дональда Трампа Непредсказуемого — человека, которого многие в Европе считают невежественным в политике, дипломатии и механизмах работы демократии.

Немцы сейчас сильнее, чем когда-либо прежде, верят в то, что Европа должна быть более настойчивой, объединиться и стать сильнее.

Они также чувствуют себя более уверенно с проевропейским, поддерживающим Меркель президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В одиночку невозможно

И тут Меркель заявляет о необходимости "вернуть контроль". Правда, она сказала: "Европе нужно взять свою судьбу в свои руки".

Баварскому пивному залу это очень понравилось, как и многим другим немцам. Это дает Меркель некоторое преимущество над ее политическими соперниками.

Однако.

Ангела Меркель — опытный политик и непревзойденный прагматик — не была поглощена Меркель-Агитатором.

Хотела бы она обеспечить стабильность и безопасность Европы, не полагаясь на, по ее мнению, непредсказуемые США и ненадежную Британию?

Абсолютно.

Она считает, что Европа должна более тесно кооперироваться в вопросах обороны: объединять ресурсы, тратить оборонные бюджеты более осмысленно и укреплять оборону, насколько это возможно.

Но она прекрасно понимает, что Европа не может делать это в одиночку.

И уж точно не может этого делать Германия со всей ее щепетильностью в отношении вооружений после Второй мировой войны.

Уход Британии из ЕС означает, что в Евросоюзе остается одна мощная военная держава — Франция, а также одно кресло в Совете Безопасности.

НАТО сейчас более важно, чем когда-либо, для безопасности ЕС.

Европа также полагается на британскую разведку и сотрудничество с Лондоном в борьбе с терроризмом.

Канцлер Меркель давно в политике, и, образно говоря, не собирается кусать руку, которая ее кормит. Надо еще иметь в виду огромную важность Соединенных Штатов для немецкого бизнеса.

Дональд Трамп, может быть, не очень уверен по поводу актуальности НАТО, но и вице-президент, и министр обороны США говорят, что полностью привержены Североатлантическому альянсу.

И посещая НАТО, и на саммите "Большой семерки", и в ходе ее мартовского визита в Вашингтон Ангела Меркель всегда была дипломатичной, оставив мелкие демонстрации силы и пренебрежения горящему желанием себя показать французскому президенту Эммануэлю Макрону.

Когда Ангела Меркель говорит, что Европе нужно взять свою судьбу в собственные руки, она имеет в виду, что трансатлантические отношения должны быть открытыми и прочными, но при этом Европа — политически, эмоционально и, по возможности, в военном смысле — должна быть готова к тому, что эти отношения могут развалиться.

Она не хочет закрывать для США двери, а, напротив, очень надеется, что США не поворачиваются к Европе спиной.