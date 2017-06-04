Кадыров заявил о готовности помочь Европе в борьбе с терроризмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что, пока европейские страны ”уделяют ”особое внимание” Чеченской республике”, на их территории происходят теракты, передает gazeta.ru.

По его мнению, страстное желание указывать России и искать способы давление на нее привело Европу к внутреннему хаосу, а власти стран забыли о своих гражданах.

”Вслед за терактами в Германии, Франции, произошел, как сообщают СМИ, тройной теракт в Великобритании. Мы приносим свои глубокие соболезнования. Со своей стороны всегда готовы помочь и проконсультировать по тому, как бороться с терроризмом, на своей территории мы его победили”, — написал Кадыров.

Он также сообщил, что сильно обеспокоен за жизнь россиян, находящихся в Европе, и призвал европейские власти обеспечить безопасность российских туристов. Также глава Чечни обратился к гражданам республики с просьбой максимально ограничить свои поездки в Европу.