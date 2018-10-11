11.10.2018, 08:21

Кадыров приказал кинувшему банку в пассажира метро чеченцу немедленно прибыть в Грозный

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Gazeta.ru
EST
Ramzan Kadõrov
Ramzan KadõrovFoto: Said Tsarnajev, RIA Novosti

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров жестко отреагировал на поступок неизвестного молодого человека, который в метро кинул банку в сидящего рядом пассажира, передает ”Советский спорт”.

На видео, которое появилось в интернете, молодой человек, чья личность не установлена, кидает банку из под энергетика в сидящего рядом человека. При этом он восклицает: ”Ахмат — сила”, имея в виду спортивный клуб.

Кадыров в своем телеграм-канале поставил дебоширу ультиматум: явиться в Грозный немедленно вместе со своими родственниками. Также глава Чечни добавил, что этот поступок сильно вывел его из себя.

”Сегодня моему возмущению нет предела”, — написал политик, добавив, что у автора видео есть всего несколько часов, чтобы выполнить требование, иначе придется сильно пожалеть.

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