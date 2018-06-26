26.06.2018, 09:01

Кадыров попросил Путина построить магистраль Краснодар-Грозный за 1 трлн рублей

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Интерфакс
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Кадыров попросил Путина построить магистраль Краснодар-Грозный за 1 трлн рублей
Foto: RIA Novosti, REUTERS

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Владимира Путина построить высоко коростную железнодорожную магистраль из Краснодара в Грозный, пишет во вторник "Коммерсант" со ссылкой на письмо Кадырова Путину.

Этот проект может обойтись федеральному бюджету более чем в 1 трлн рублей, сообщает издание.

По сведениям "Ъ", Кадыров попросил включить строительство Транскавказской магистрали в стратегию пространственного развития РФ до 2025 года. Он также сослался на планы РЖД построить выделенную высокоскоростную линию Москва — Адлер и попросил президента начать реализацию этого проекта с отрезка Ростов-на-Дону — Краснодар. Далее пути до столицы Чечни должны пройти через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.

При этом вопрос об источниках финансирования строительства остается неясным, пишет газета.

По сведениям "Коммерсанта", президент поручил главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху изучить письмо Кадырова и доложить, возможно ли включить в стратегию магистраль Краснодар — Грозный.

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