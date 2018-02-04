Кадыров подтвердил информацию о внедрении в Чечне блокчейн-технологии

Правительство Чечни совместно с Внешэкономбанком создало рабочую группу по внедрению технологии блокчейн в республиканский Росреестр, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

”Мы внедряем блокчейн в республиканский Росреестр. По времени точно не скажу когда, но идет активная фаза работы. Занимается внедрением системы блокчейна первый заместитель председателя правительства ЧР Якуб Закриев. Вместе с ВЭБом правительство ЧР создало рабочую группу по внедрению блокчейна”, — написал Кадыров.

Ранее СМИ сообщали, что что Росреестр планирует введение технологии блокчейн для учета и регистрации сделок с недвижимостью. Сообщалось ,что одной из первых новый формат работы с кадастровыми документами может ввести Чеченская Республика.