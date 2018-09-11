11.09.2018, 17:55

Кадыров поддержал главу Росгвардии, вызвавшего Навального на дуэль

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Gazeta.ru
EST
Ramzan Kadõrov
Ramzan KadõrovFoto: Denis Tõrin, AP

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал главу Росгвардии Виктора Золотова, который вызвал на дуэль Алексея Навального. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, Золотов поступил ”как настоящий мужчина”, отстаивая свою честь, честь состава Росгвардии и государства.

”Если нападающий как шакал из-за угла оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски”, — написал Кадыров.

Он также предположил, что Навальный не примет вызова, и вопрос здесь ”не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа”.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Золотов не согласовывал с Кремлем свое обращение к Навальному.

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