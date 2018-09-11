Кадыров поддержал главу Росгвардии, вызвавшего Навального на дуэль

По словам главы Чечни, Золотов поступил ”как настоящий мужчина”, отстаивая свою честь, честь состава Росгвардии и государства.

”Если нападающий как шакал из-за угла оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски”, — написал Кадыров.

Он также предположил, что Навальный не примет вызова, и вопрос здесь ”не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа”.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Золотов не согласовывал с Кремлем свое обращение к Навальному.