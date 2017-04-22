Кадыров опроверг информацию о существовании секретных тюрем для гомосексуалистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию некоторых СМИ о существовании секретных тюрем для гомосексуалистов на территории республики, назвав публикации об этом "рекламой".

"Откуда у них их аргумент про секретные тюрьмы? Все правозащитники Северного Кавказа поехали посмотреть, нет ни одного такого случая. Они (СМИ) сами себе просто делают рекламу", — заявил Кадыров, отвечая на вопросы журналистов на фестивале "Шашлык-Машлык".

По его словам, публикации на тему преследования гомосексуалистов в Чечне являются "пиар-кампанией".

В то же время Кадыров заявил, что журналистам газеты ничего не угрожает. "Духовенство приняло резолюцию, чтобы успокоить народ Чеченской республики. Что да, есть такие люди, которые бескультурные, безнравственные. Что мы должны с пониманием относиться к этим людям, если их можно называть людьми. И никакой опасности не может быть",- сказал глава Чечни.

Кадыров также категорически опроверг информацию о связи пришедших в редакцию "Новой газеты" конвертов с белым порошком с жителями Чечни.

"Кто видел это? Пусть проведут расследование и накажут виновного, если таковой есть. Обращайтесь, пусть заберут виновного. Если есть такой порошок. Это ерунда, они сами себе делают рекламу, они получают копейки из западных источников. Им неинтересно, что будет с Россией",- заявил глава Чечни.

Он также выразил свое удивление в связи с заявлениями западных политиков, сообщавших о вынужденном бегстве представителей нетрадиционной сексуальной ориентации из Чечни. Кадыров подчеркнул, что об этом тогда было бы всем известно.

"Мы в России хотим жить по правилам Всевышнего, который породил нас мужчинами и женщинами. Мы хотим любить женщин и жениться на них. Но западные политики и СМИ твердят, что Россия тоже "расцвела". Не дождетесь", — сказал Кадыров.