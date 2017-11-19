Кадыров доложил о ликвидации в Чечне ”псов ада”

Чеченские силовики нейтрализовали двух бандитов, которые планировали расстрелять сотрудников полиции, завладеть оружием и совершить другое резонансное преступление. Об этом в Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Нападение было совершено на полицейский пост в Урус-Мартановском районе близ села Рошни-Чу. ”Они бросили гранату, а затем открыли стрельбу по посту. Жертв среди личного состава нет. Один полицейский получил легкие травмы. Ему оказана медицинская помощь”, — написал руководитель республики в своем канале.

Один из злоумышленников, Ахмед Чахкиев 1981 года рождения, является жителем соседнего региона, но какого именно — Кадыров не уточнил. Второй, Адам Цуцаев 1986 года рождения, из Алтайского края.

”Нет никаких сомнений в том, что эти псы ада были завербованы через соцсети находящимися за рубежом эмиссарами международных террористических организаций прямо или косвенно опекаемых спецслужбами отдельных стран”, — добавил глава Чечни. Он также обещал пресечь любую попытку посягнуть на мир и порядок в регионе.

В октябре Кадыров, выступая на коллегии МВД Чечни, рассказал, что с января по сентябрь 2017 года республиканские силовики задержали более 40 боевиков и 25 их пособников. ”На 10 процентов сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Это лучший показатель по стране”, — цитировал его ТАСС.