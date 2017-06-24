КАДРЫ С ВОЗДУХА: Российский истребитель пролетел над Балтикой в 1,5 метрах от самолета-разведчика НАТО

Министерство обороны США опубликовало кадры, на которых видно, как российский истребитель пролетает в опасной близости от американского самолета-разведчика.

Российский истребитель Су-27 пролетел в пяти футах (около 1,5 м) от разведывательного самолета ВВС США над Балтийским морем. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на двух неназванных военных.

По информации телеканала, инцидент произошел 19 июня. Истребитель "стремительно" сблизился с американским Boeing RC-135. Российский Су-27 был вооружен ракетами, сообщили источники телеканала.

Когда российский истребитель шел на сближение с американским самолетом, он совершал "провокационные" маневры. Его полет собеседники телеканала охарактеризовали как "хаотичный" и "беспорядочный", передает РБК.

По данным телеканала Fox News, со 2 июня над Балтийском морем зафиксировано 35 случаев "взаимодействия" между российскими и американскими самолетами и кораблями, но новый случай примечателен тем, что военные США сочли сближение опасным.

Ранее на видеохостинге YouTube появилось видео перехвата российским истребителем Су-27 группы американских самолетов над Балтийским морем 9 июня. Съемка велась из кабины бомбардировщика Rockwell B-1B. Кроме него, в состав американской группы самолетов входил бомбардировщик Boeing B-52H и самолет-заправщик Boeing KC-135R. На видео попал и истребитель Су-27П из состава 72-й авиабазы Балтфлота РФ в Калининградской области.