Кабульский аэропорт обстреляли во время визита главы Пентагона

Аэропорт Кабула был обстрелян через четыре часа после прибытия туда министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Мэттис прилетел в Афганистан впервые после заявления американского президента Дональда Трампа о приверженности его страны разрешению афганского вооруженного конфликта.

Вашингтон недавно подтвердил намерение отправить дополнительно 3 тыс. военных в страну для помощи афганским правительственным силам, не справляющимся с боевиками "Талибана" и "Исламского государства".

Спустя 16 лет после вторжения американской армии в Афганистан под контролем правительственных войск находится лишь 60% страны.

Спустя четыре часа после прибытия Мэттиса по аэропорту были выпущены несколько реактивных снарядов. В результате пострадали пятеро мирных жителей.

Ответственность за нападение взяли на себя одновременно "Талибан", утверждавший, что объектом нападения якобы был самолет Мэттиса, и соперничающая с ней группировка "Исламское государство".

Мэттис провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Афганистана Ашрафом Гани о планах по укреплению афганской армии.

Поддержка со стороны войск НАТО под командованием США даст афганским военным значительное превосходство на поле боя против всего, что может замышлять "Талибан", сказал глава Пентагона.

Он добавил, что США не позволит безжалостному врагу пробиться к власти через убийства.

Официально американская кампания против талибов завершилась в 2014 году, но войска специального назначения продолжили оказывать помощь афганским военным. В данный момент в Афганистане находятся более 8 тыс. американских военнослужащих.

В 2011 году в стране находилось около 100 тыс. американских военных и обслуживающего персонала.