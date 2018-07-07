07.07.2018, 09:45

Кабинет британских министров согласовал стратегию по "брекситу"


bbcrussian.com
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Theresa May
Theresa MayFoto: PETER NICHOLLS, REUTERS

Кабинет британских министров пришел к коллективному соглашению по "брекситу". Об этом премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила после 12-часового заседания.

План, подписанный министрами, предполагает создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров на общих правилах. Они также поддержали идею создания "совместной таможенной территории".

Политический редактор Би-би-си Лора Кунсберг считает, что принятая программа "разозлит многих сторонников "брексита" среди тори", поскольку подразумевает более близкие отношения с ЕС, чем хотели бы многие британские политики.

Теперь Мэй придется "продать" этот план однопартийцам и европейским лидерам.

Министры надеются, что новые договоренности позволят перейти к следующему этапу переговоров с Евросоюзом.

Решение министров означает "существенную эволюцию" в позиции Великобритании, а также разрешит проблемы в отношении будущей границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой, заявили на Даунинг-стрит.

"Это предложение, я считаю, подходит как Великобритании, так и ЕС. И я жду, что оно будет принято хорошо", — сказала Мэй Би-би-си.

В Великобритании заявили, что хотят теперь ускорить переговоры с ЕС, чтобы прийти к консенсусу уже к октябрю. Представитель ЕС Мишель Барнье сказал, что с нетерпением ждет официального документа, чтобы проверить насколько предложения Британии реалистичны.

Британский премьер-министр собрала всех 26 министров кабинета в загородной резиденции, чтобы разрешить разногласия и найти выход из тупика в отношениях Великобритании с ЕС.

Главные тезисы принятого положения:

  • Британия будет стараться, чтобы ее правила в сфере торговли соответствовали нормам ЕС, но лишь настолько, чтобы обеспечить беспрепятственную торговлю;
  • Решающее слово по поводу того, как эти правила будут оформлены законодательно, остается за парламентом (у него также будет право отказа);
  • Свобода передвижения в ее нынешнем виде исчезнет, но у граждан Британии и ЕС будет возможность продолжать путешествовать и подавать заявки на учебу и работу на их территориях;
  • Постепенно будет введено новое таможенное соглашение с целью создания "совместной таможенной территории";
  • Великобритания сможет устанавливать свои тарифы и разрабатывать независимую торговую политику;
  • Британия выйдет из юрисдикции Европейского суда, который трактует законы для стран ЕС, однако будет учитывать его решения в некоторых областях

По словами Мэй, это важный шаг в процессе переговоров о "мягком брексите".

"Конечно, нам есть над чем еще работать совместно с ЕС, чтобы успеть октябрю. Но хорошо, что сегодня после подробных обсуждений мы пришли к позитивному раскладу для Великобритании", — заявила она.

Мэй добавила, что предложения министров будут официально опубликованы через неделю.

В документе не упоминается ни единый рынок, ни таможенный союз, который Великобритания обязалась покинуть по окончании переходного периода в декабре 2020 года.

Согласно планам по созданию зоны свободной торговли, Великобритания юридически будет должна следовать законам ЕС в значительной части экономических вопросов, включая промышленность и сельское хозяйство. И хотя парламент сохранит за собой право уклоняться от закона ЕС в этих сферах, документ дает четко понять, что "отказ принять соответствующее законодательство будет иметь последствия для доступа на рынок, сотрудничества в области безопасности и беспрепятственного пересечения границы".

Документ также обязывает британское правительство быть готовым к сценарию, при котором Британия выйдет из ЕС без соглашения, учитывая, что до завершения переговоров осталось совсем мало времени.

Евроскептики уже успели резко раскритиковать новую программу. "Мы не будем контролировать ни законы, ни торговлю, ни границы. Абсолютная унизительная капитуляция", — заявил активный сторонник жесткого варианта "брексита", бизнесмен Джон Лонгворт.

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