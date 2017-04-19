К Земле в ночь на четверг приблизится большой астероид

К Земле приближается астероид JO25 шириной около полукилометра. В ночь на 20 апреля он приблизится к Земле на расстояние 1,8 млн километров (примерно пять дистанций от Земли до Луны).



Это максимально близкое расстояние приближения подобного космического тела за последние 400 лет, уточнили в американском космическом агентстве НАСА, хотя более мелкие космические тела регулярно пролетают мимо Земли и на более близком расстоянии.

Астероид JO25 не несет реальной угрозы планете, хотя и входит в перечень космических объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Если подобный астероид столкнется с Землей, будет полностью разрушен один из континентов, даже если астероид упадет в океан, утверждают специалисты.

Астероид будет лететь с рекордно высокой скоростью — около 33 километров в секунду, это около 120 тысяч километров в час. В момент сближения с Землей астероид за счет его блестящей поверхности можно будет разглядеть даже в небольшие телескопы.