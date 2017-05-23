К режиссеру Кириллу Серебренникову пришли с обысками

Об этом сообщают его знакомые, официальных комментариев на этот счет пока не поступало, передает "Эхо Москвы".

Одной из первых о визите правоохранительных органов написала журналист и глава проекта ”Русь сидящая” Ольга Романова. В Фейсбуке она подчеркнула, что к художественному руководителю Гоголь-центра уже выехал адвокат. С чем связаны обыски, непонятно. Сам режиссер не берет трубку, в театре комментариев не дают. Молчат и профильные ведомства. Различные предположения на этот счет уже звучат в социальных сетях.

Серебренников возглавил театр имени Гоголя в 2012 году, после чего учреждение было переименовано в Гоголь-центр. Сменился формат театра, что вызвало недовольство коллектива. За это время несколько раз сменился директор.

Два года назад руководство сообщало о серьезных убытках театра. Внимание полиции также привлекла ранее одна из постановок. Зрители пожаловались на спектакль ”Отморозки” в постановке Серебренникова. О результатах проверки не сообщалось. Знакомые не исключают, что проблемы у режиссера могли возникнуть, в том числе, из-за его активной гражданский позиции.

Радио Свобода” сообщает, что обыски, возможно, проводятся в рамках уголовного дела о хищениях в Гоголь-центре.