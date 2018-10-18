18.10.2018, 18:40

К редакции ”Новой газеты” подбросили отрезанную голову барана

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rus.delfi.ee
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Novaja gazeta
фото иллюстративноеFoto: Sergey Mamontov, RIA Novosti

К зданию, где расположена редакция ”Новой газеты”, 18 октября подбросили корзину с отрезанной головой барана. Днем ранее к редакции подбросили похоронный венок. ”Новая газета” расценивает оба ”подарка” как угрозы в адрес журналиста издания Дениса Короткова, пишет "Медуза".

На венке была надпись ”Денис Коротков — предатель Родины”; корзина с головой барана содержала записку ”Главному редактору „Новой газеты” с приветом Вам и Короткову” (орфография и пунктуация автора сохранены).

”Новая газета” утверждает, что в интернете против Короткова ведется информационная кампания; его обвиняют в публикации личных данных российских военнослужащих, в частности, летчиков в Сирии, утверждая, что это поставило под угрозу их семьи.

”Утверждения о том, „Новая газета” якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, — просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему — ни в газете, ни на сайте”, — сообщает издание.

”Новая газета” обратилась в полицию из-за угроз в адрес Короткова. ”Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза. У нас есть только два оружия: публичность — и потому мы продолжаем свою работу; и — закон. МВД и другие правоохранительные органы обязаны сделать все, чтобы закон нас защитил”, — пишет издание.

Денис Коротков известен своими материалами про наемников из частных военных компаний в Сирии, а также статьей про уязвимость на сайте Минобороны, через которую журналист получил личные данные погибшего в Сирии летчика Романа Филиппова.

Все эти материалы Коротков публиковал в петербургском издании ”Фонтанка”. Летом Коротков ушел из ”Фонтанки” и позднее устроился в ”Новую газету”.

Tallinn Hockey weekend
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