К редакции ”Новой газеты” подбросили отрезанную голову барана

На венке была надпись ”Денис Коротков — предатель Родины”; корзина с головой барана содержала записку ”Главному редактору „Новой газеты” с приветом Вам и Короткову” (орфография и пунктуация автора сохранены).

”Новая газета” утверждает, что в интернете против Короткова ведется информационная кампания; его обвиняют в публикации личных данных российских военнослужащих, в частности, летчиков в Сирии, утверждая, что это поставило под угрозу их семьи.

”Утверждения о том, „Новая газета” якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, — просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему — ни в газете, ни на сайте”, — сообщает издание.

”Новая газета” обратилась в полицию из-за угроз в адрес Короткова. ”Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза. У нас есть только два оружия: публичность — и потому мы продолжаем свою работу; и — закон. МВД и другие правоохранительные органы обязаны сделать все, чтобы закон нас защитил”, — пишет издание.