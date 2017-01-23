Новое место, новые посредники, новые переговорщики — удастся ли участникам встречи по сирийскому урегулированию в Астане решить старые проблемы?

"После Алеппо [захвата сирийского Алеппо правительственными войсками] изменилось все," — говорит мне западный дипломат, последние несколько лет занимавшийся сирийским вопросом. "Возник новый расклад сил," — говорит он.

Декабрьское поражение оппозиции в Алеппо лишило противников Башара Асада последнего оплота. Других крупных городов под контролем у вооруженной оппозиции не осталось.

А потом произошло еще одно решающее событие.

В ходе закулисных переговоров в Анкаре новоиспеченные союзники Россия и Турция провели переговоры с повстанцами и достигли соглашения о выходе вооруженной оппозиции из Алеппо.

Теперь эти неожиданные союзники, которые всегда в этой войне поддерживали разные стороны, надеются перекроить геополитическую карту Сирии.

В ходе секретных переговоров в Анкаре они работали с полевыми командирами повстанцев. Теперь эту же тактику применяют в столице Казахстана. Это первые переговоры не с политической оппозицией, а с теми, кто непосредственно командует вооруженными отрядами на земле.

"Теперь собеседниками становятся вооруженные группы", — говорит близкий к переговорам чиновник.

Первые серьезные перемены произошли когда Турция начала сотрудничать с Россией, основным зарубежным игроком в этом конфликте.

Президент Турции Реджеп Эрдоган по-прежнему настаивает, что Башар Асад должен со временем покинуть свой пост.

Однако именно сейчас Эрдогану нужно, чтобы Россия не вмешивалась в его операции против основного врага — сирийских курдов, связанных с турецкой Рабочей партией Курдистана, которые создают свой автономный анклав неподалеку от сирийско-турецкой границы.

Президенту Владимиру Путину, в свою очередь, нужна была помощь Турции в переговорах с повстанцами в Восточном Алеппо. Турция помогла убедить повстанцев покинуть город, который после резкого наступления почти полностью захватила сирийская армия при поддержке российских сил и поддерживаемых Ираном шиитов.

В декабре Путину и Эрдогану удалось закрепить достижения, организовав эвакуацию оставшихся мирных жителей и повстанцев с их семьями. Позже союзники способствовали достижению общенационального соглашения о прекращении огня. Договоренность не везде соблюдается, но в целом работает.

Путин и Эрдоган смогли опередить других крупных игроков, в особенности США, воспользовавшись перерывом, связанным со вступлением в должность нового президента Соединенных Штатов.

С началом переговоров в Астане судьба мирного процесса в Сирии будет решаться в зоне влияния России. Казахстану же давно не терпится сыграть роль посредника в решении этого и других кризисов.

Официальная позиция представителей России и Турции заключается в том, что переговоры в Астане являются дополнением, а не заменой Женевского процесса под эгидой ООН. Переговоры там без ощутимых результатов идут уже несколько лет и должны возобновиться в феврале.

"На повестке — укрепление режима прекращения огня, установление доверия и подготовка к переговорам "Женева-3" в следующем месяце," — рассказал мне представитель турецкой стороны в начале переговоров.

Но ситуация продолжает меняться.

"России нужно военное решение, замаскированное под политическое", — говорит о переговорах в Астане сирийский журналист и писатель Хассан Хассан.

"Это "астанаизация" женевского процесса," — говорит он, упоминая о прошлых переговорах, в которых оппозицию неизменно представлял политический орган — Высший комитет по переговорам (ВКП).

Москва и Дамаск давно задавали вопрос — "Зачем говорить с сирийцами, которые отдыхают в пятизвездочных отелях, если нужно говорить с сирийцами, которые командуют войсками на поле боя?"

Члены политической оппозиции, с другой стороны, давно утверждают, что только у них есть навыки, необходимые для жестких переговоров с действующим правительством о политическом будущем Сирии.

"Переговоры в Астане — это хорошо," — говорит мне официальный представитель ВКП Басма Кодмани, однако добавляет, что "группы военных должны ограничиваться решением военных задач".

"Это очень тонкий момент для Высшего комитета по переговорам," — говорит один дипломатический источник. "Существует риск, что переговоры маргинализируются", — отмечает он.

Кроме того, начало переговоров в Астане означает отступление от плана урегулирования, предложенного Саудовской Аравией и поддержанного другими государствами Персидского залива. Их представителей в Астану не пригласили.

Но по мере начала "астанаизации" начинается обратный процесс "женевизации", который один из источников в беседе со мной называет контрнаступлением.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, о котором говорят, что он "очень вовлечен" в сирийский процесс, отправил в Астану спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру, хотя тот не будет принимать участия во встречах на министерском уровне.

Посланники по Сирии других европейских стран, включая Великобританию, также официально не приглашенные на встречи, одновременно решили в эти дни посетить заснеженную Астану.

Никто до конца не понимает, удастся ли на этих переговорах чего-то добиться и кто именно должен сидеть за столом.

Большинство крупных группировок вооруженной оппозиции после недель уговоров послали в Астану своих представителей. Многие приехали сюда под давлением Турции, которая контролирует пути снабжения многих из группировок.

Однако одно из главных объединений исламистов — "Ахрар аш-Шам" — решило не посылать представителя в Астану из-за протестов со стороны наиболее радикальных членов.

Других влиятельных игроков региона вообще оставили в стороне, например основные группы сирийских курдов и группировку "Джабхат ан-Нусра" ("Фронт ан-Нусра"), которую ООН считает террористической.

Со стороны сирийского правительства на переговорах присутствуют — помимо других членов делегации — военные специалисты, а возглавляет группу представитель Сирии в ООН Башар Джаафари, который также возглавляет делегацию правительства на переговорах в Женеве.

Подготовку к переговорам в Астане также ознаменовал публичный конфликт России и Турции с еще одним ключевым участником процесса — Ираном, который не хотел привлечения к переговорам США.

"Мы много раз говорили об этом, и русские придерживаются той же позиции: мы хотели бы, чтобы США участвовали в процессе," — говорит представитель турецкой стороны.

В последний момент приглашение делегации США все-таки послали, и посол США в Казахстане присутствует на переговорах. Правда, в качестве наблюдателя.

Переговоры в Астане знаменуют начало нового процесса, который пока находится в зачаточном состоянии. Сторонам еще предстоит решить старые противоречия и конфликты интересов.

России и Турции в какой-то момент будет нужно договариваться по ключевым вопросам, включая роль Башара Асада в процессе передачи власти.

Война в Сирии остается запутанным и непредсказуемым конфликтом, и группировка "Исламское государство" (запрещенная в ряде стран, в том числе России) по-прежнему остается ключевым игроком на поле боя.

"Лучше сосредоточиться на том, что можно сделать вместе сегодня, чем говорить о том, о чем мы будет спорить завтра", — поясняет перемену позиции турецкий источник.