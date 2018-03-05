К чему приведет новая газовая война России с Украиной?

Украина требует от российского "Газпрома" компенсации за переплату при экстренной покупке газа в Европе. "Нафтогаз Украины" заключил договор с польской PGNiG на срочные поставки сразу же после того, как российский монополист объявил о прекращении поставок газа украинской компании.

Как заявил коммерческий директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко, компания за сутки заместила весь газ, который должен поставляться от "Газпрома", на газ из Европы. Но теперь "Нафтогаз" вынужден закупать газ дороже: средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения по решению Стокгольмского арбитража) на 33,9%.

"Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации", — написал Витренко в "Фейсбуке".

"Газпром" в ответ заявляет, что подал Украине через Стокгольмский арбитраж официальное уведомление о начале расторжения газовых контрактов.

Иск по новому делу будет рассматривать другой состав арбитров, сказал зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

К чему приведет новая газовая война?

В чем суть контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза"?

"Газпром" и "Нафтогаз" подписали десятилетний контракт на поставки и транзит российского газа в 2009 году. Контракт предусматривал определенный объем газа, который должен был закупать "Нафтогаз" — 52 млрд кубометров ежегодно — с 2010 года.

Но "Нафтогаз" с 2012 года перестал выбирать весь объем.

А с 2015 года он и вовсе не закупает газ напрямую у России, заменив его реверсными поставками из Европы.

О чем они спорили друг с другом?

Летом 2014 года "Нафтогаз" и "Газпром" обратились с исками друг другу.

"Нафтогаз", в частности, хотел пересмотреть цену на газ задним числом и соответственно взыскать переплату за газ, а также отменить условие "бери или плати", которое было прописано в контракте. Оно предполагает, что покупатель газа обязуется заплатить продавцу определенную сумму вне зависимости от того, сколько газа он купит.

"Газпром" же хотел оплаты долга за поставленный газ и компенсации по принципу "бери или плати" за четыре года — 2012-2016.

Еще одно разбирательство касалось транзита газа.

Две тяжбы длились больше трех лет: суд о долгах за газ — с июня 2014-го по декабрь 2017 года, по контракту на транзит — с октября 2014-го по февраль 2018-го.

В итоге арбитры в 10 раз снизили годовые контрактные обязательства Украины по закупке газа по принципу "бери или плати" — страна должна будет покупать 5 млрд кубометров газа.

Кроме того, по решению арбитража, "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку объемов газа для транзита в 2009-2017 годах.

С учетом решения по другому спору "Газпром" оказался должен украинской компании 2,56 млрд долларов.

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины, — так прокомментировал решение Алексей Миллер. — В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным".

В "Газпроме" сразу после решения Стокгольмского арбитража сообщили, что полностью вернули "Нафтогазу" предоплату по контрактам за март. Это объяснили отсутствием дополнительного соглашения о поставках.

Чем и ради чего рискует "Газпром"?

После заявления "Газпрома" о расторжении контрактов спотовые цены на газ 2 марта резко выросли — до 750 долларов за тысячу кубометров, но уже на следующий день упали почти в два раза.

На утренних торгах 5 марта акции "Газпрома" подешевели на 1,1%. Инвестиционная группа "Атон" связывает падение именно с обострением газового конфликта с Украиной. Однако, как утверждают брокеры, масштабного влияния на финансовые результаты компании это снижение не окажет.

Аналитики агентства S&P считают, что больших перерывов в поставках газа через Украину не будет, но отмечают, что отсутствие надежного транзитного соглашения — фундаментальный риск для экспортных поставок и рыночной позиции "Газпрома".

Сомнения в надежности поставок снижают привлекательность трубопроводного газа "Газпрома". Это может повлиять на решения европейских регулирующих органов о целесообразности строительства альтернативных газопроводов из России в Европу, считают в агентстве.

Пока что Еврокомиссия не видит проблем с транзитом газа в Европу. "Выполняются все существующие обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС", — говорится в ее заявлении.

Около половины экспорта "Газпрома" в Европу идет через территорию Украины, и зависимость от украинского транзита останется высокой — по меньшей мере до тех пор, пока газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не вступят в строй, написали 5 марта аналитики S&P.

В ближайшее время Швеция, Финляндия и Дания должны дать разрешение на строительство "Северного потока-2".

Эскалация нового "газового конфликта" может привести к большей лояльности со стороны Европы по отношению к строящимся газопроводам в обход Украины, пишет "Коммерсант".

Принципиальная позиция России может быть способом добиться соблюдения собственных условий поставок. Эта практика уже показала свою эффективность, пишет издание.

Так, в начале 2015 года "Газпром" заявил о прекращении транзита через Украину с 2020 года и поставил ЕС ультиматум — "прямо сегодня" построить газопровод для приема газа "Турецкого потока". Вскоре, как говорят источники "Коммерсанта", ключевые потребители российского газа в Западной Европе предложили "Газпрому" построить "Северный поток-2".

Заявления "Газпрома" несущественно скажутся на финансовых результатах и объеме экспорта, но могут быть инструментом смягчения судебного решения и улучшения переговорных позиций по "Северному потоку-2", заявили эксперты БКС.