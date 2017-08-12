К армии КНДР после обострения отношений с США присоединились 3,5 млн человек

В КНДР заявили, что 3,5 млн человек присоединились к армии страны после ужесточения санкций Совбеза ООН и обострения отношений с США, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Нодон Синмун”.
Всего сообщается о 3 млн 475 тыс. записавшихся в армию, среди которых студенты, молодые рабочие и отставные военные.
По данным издания, столько желающих решило присоединиться всего за три дня.
Ранее в Пхеньяне прошел митинг против ужесточения санкций ООН.
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