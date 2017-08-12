12.08.2017, 13:40

К армии КНДР после обострения отношений с США присоединились 3,5 млн человек

 (16)
Gazeta.ru
EST
Põhja-Korea raketikatsetus
фото иллюстративноеFoto: STR, AFP

В КНДР заявили, что 3,5 млн человек присоединились к армии страны после ужесточения санкций Совбеза ООН и обострения отношений с США, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Нодон Синмун”.

Всего сообщается о 3 млн 475 тыс. записавшихся в армию, среди которых студенты, молодые рабочие и отставные военные.

По данным издания, столько желающих решило присоединиться всего за три дня.

Ранее в Пхеньяне прошел митинг против ужесточения санкций ООН.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии