Известный российский блогер-националист Тесак получил 10 лет колонии

Бабушкинский суд Москвы приговорил лидера движения "Реструкт" Максима Марцинкевича (Тесак) к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападении на людей.

Как передает корреспондент "Интерфакса", это следует из резолютивной части приговора судьи Александра Глухова, оглашенного во вторник.

Ранее сообщалось, что суд признал Марцинкевича, обвиняемого в экстремизме, разбое, уничтожении чужого имущества и хулиганстве, виновным в совершении инкриминируемых ему деяний.

Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить Марцинкевича к одиннадцати с половиной годам колонии строгого режима, а еще девятерых подсудимых по делу — к лишению свободы на сроки от трех лет и четырех месяцев до десяти лет.

Защитники Марцинкевича заявляли, что его вина опровергается исследованными по делу доказательствами, а потому ему должен быть вынесен оправдательный приговор.

В конце января 2016 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Марцинкевича и его подельников — участников возглавляемой им организации "Реструкт". В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в совершении преступлений по следующим статьям: 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 161 УК РФ (грабеж), 162 УК РФ (разбой), 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 213 УК РФ (хулиганство), 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Обвинение в экстремизме Марцинкевичу предъявлено в связи с его книгой "Реструкт", внесенной в реестр экстремистских материалов.

По версии следствия, под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 гг. указанные лица совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. При этом потерпевших подвергали избиению, завладевали их имуществом, а в целях унижения человеческого достоинства, публично обливали красящими веществами. Следствие считает Марцинкевича и его сообщников причастными к нападениям на восемь человек, один из которых от полученных телесных повреждений скончался.

Ранее националист Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, был трижды осужден за экстремизм (статья 282 УК РФ) — в 2007-м, в 2009-м и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — два года и 10 месяцев.