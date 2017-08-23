"Известия": Три российских спутника не выходят на связь

По данным газеты "Известия", два аппарата дистанционного зондирования Земли и микроспутник не вышли на связь после запуска на орбиту.

Три российских спутника не вышли на связь после запуска на орбиту в середине июля. Об этом в среду, 23 августа, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Речь идет о двух аппаратах дистанционного зондирования Земли МКА-Н, разработанных российской частной компанией "Даурия Аэроспейс" по заказу "Роскосмоса", и микроспутнике "Искра-МАИ-85", созданном в студенческом конструкторском бюро при Московском авиационном институте.

"Средства выведения отработали штатно. Пусковые контейнеры с этими спутниками также отработали штатно, что подтверждают данные телеметрии. Однако на связь аппараты не вышли. Причины технического сбоя пока никому не понятны", — прокомментировал ситуацию с МКА-Н собеседник газеты.

В "Роскосмосе" от комментариев воздержались. Источник в российской госкорпорации сообщил "Известиям", что к "Даурии Аэроспейс" могут быть предъявлены финансовые претензии, если технические проблемы не удастся решить.

В начале 2017 года "Роскосмос" отозвал двигатели ракет-носителей "Протон-М", использующихся для вывода на орбиту спутников, из-за технологических проблем, которые вскрылись в ходе испытаний.

Систематические неудачи при запуске преследуют этот тип ракеты-носителя с 2010 года. В результате аварии в мае 2015 года ракета не сумела вывести на орбиту мексиканский спутник связи — за минуту до планового разделения третьей ступени и головной части произошла нештатная ситуация, и они сгорели над Забайкальским краем. Причиной крушения тогда была названа ошибка в конструкции одного из двигателей.